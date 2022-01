Potrero Grande, en la Región del Maule, es la primera localidad rural del país donde se aplica el racionamiento de agua

La localidad rural de Potrero Grande, ubicada a 30 kilómetros hacia la precordillera desde Curicó, en la provincia de Curicó, Región del Maule, es el primer servicio de Agua Potable Rural (APR) que, debido a la escasez hídrica que afecta a la zona, inició el proceso de racionamiento a sus cerca de mil habitantes.

La medida de autorregulación responde a la falta del recurso y al aumento de los visitantes de verano a la zona —que duplica la población permanente—, ya que es conocida por su entorno natural, con saltos y caídas de agua en el río Colorado, afluente del río Lontué, e implica la suspensión del suministro a los vecinos desde las 22:00 hasta las 06:00 horas cada día, retomando la distribución hasta una segunda interrupción durante la jornada, de 12:00 a 15:00 horas, según señaló El Mercurio.

Sobre el racionamiento, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explicó que ‘en diversos lugares rurales donde hay dificultades, no es el único lugar (Potrero Grande), estamos trabajando para poderles proveer de agua a los vecinos, y, por lo tanto, nosotros estamos colaborando con ellos para hacer proyectos que sean necesarios y poder resolverles sus problemas’.

El secretario de Estado añadió que ‘en el país, en 2019, llegamos a tener 170 mil personas en sectores rurales que habían perdido total o parcialmente su fuente de agua. Hoy, más de la mitad de esas personas ya tiene resuelto sus problemas y seguimos trabajando con otras, que no tienen toda la disponibilidad que necesitan para su vida.

Moreno no descartó eventuales racionamientos de agua en otros puntos del país, porque ‘nunca habíamos tenido una sequía tan profunda. En las históricas, tuvimos racionamiento de agua, de luz, en distintas ciudades, así que esto no es una realidad que se pueda descartar. Hemos trabajado para evitarlo (…) y hasta ahora no hemos tenido racionamiento’.

El delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto, explicó que ‘la directiva del APR de Potrero Grande tomó la decisión de racionalizar su agua (autorregulación), y disminuir el acceso a los vecinos. Desde el Ministerio de Obras Públicas se asesorará para ver la forma de, a través de algún proyecto de inversión, ayudarlos para mejorar este problema’.

Aldo Miño, operador del APR de Potrero Grande, sostuvo que la situación que les afecta responde ‘un poco a la sequía y, en parte, a la población flotante que tenemos en estas fechas, en verano, porque llega mucha gente, lo que obliga al racionamiento del agua, porque de donde la sacamos nosotros viene muy poco caudal’.

Sobre la reacción de los vecinos, afirmó que ‘la gente de acá está consciente. Si usted se da una vuelta por el barrio de Villa Primavera o San Agustín, no encuentra piscinas; pero si va a Santa Marta o más para abajo, que es donde llegan más veraneantes, se ven muchas piscinas, y eso nos perjudica. La gente va a tomar un poco más de conciencia con estos cortes’.

Región Metropolitana

Respecto de la situación en otras zonas de Chile, el ministro Moreno explicó que ‘estamos en la situación hídrica más compleja que hayamos tenido desde que tenemos registro. Los caudales de los ríos —en las zonas centro norte y centro sur— se encuentran en sus mínimos históricos o bajo sus mínimos históricos’, afirmó, lo que se agrava con la falta de nieve y, por ende, de deshielos en el verano. ‘Tenemos déficits realmente importantes. Eso incluye la Región Metropolitana, Valparaíso y también la Región del Maule. Todos los estudios muestran que vamos a tener más temperatura y menos disponibilidad de agua en toda esta amplísima zona donde vive el 80% de los chilenos’, enfatizó. En Santiago, la zona oriente tiene el mayor riesgo de ver afectado el suministro, porque, a diferencia del resto de la capital, depende del río Mapocho y no del Maipo.