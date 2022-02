Cinco iniciativas populares de norma de tradiciones chilenas superaron firmas

El mundo del campo ligado a las tradiciones chilenas —agrupado en distintas organizaciones deportivas, sociales y culturales de Chile— celebra, porque al cierre del proceso de firmas de apoyo logró el patrocinio de las cinco iniciativas populares de norma que levantó en el portal de la Convención Constitucional y, por lo tanto, serán discutidas para su eventual incorporación en la nueva Carta Magna.

De esta manera, sumando más de 15 mil firmas, las iniciativas ‘Chile su cultura, costumbres y tradiciones’ (Nº 43.982), con 18.546 firmas; ‘Animales en la Constitución’ (Nº 41.318), con 16.717; ‘Rescate y protección de la tradiciones de Chile’ (Nº 46.746), con 16.384; ‘Mapa de las tradiciones de Chile’ (Nº 5.542), con 20.283 preferencias; ‘Protección de los animales. Reconocimiento de la sintiencia (sensibilidad) y respeto de las culturas rurales, tribal afrodescendientes y pueblos originarios’ (Nº 13.394), con 28.803, serán parte del debate constituyente, según consigna El Mercurio.

Al respecto, Víctor Catán, presidente de la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi), manifestó su alegría y conformidad con la suma de las adhesiones. ‘Me parece espectacular que se haya logrado. Me hubiera gustado mucho más, que fueran 40 mil o 50 mil adhesiones a estas iniciativas de norma, porque los huasos somos muchos, pero las reglas de la Convención eran bastante complejas, (las iniciativas) se subieron tarde, mucha de la gente del campo no es amigable con la tecnología, por lo tanto, costó realizar esta maniobra para que se pudieran juntar estos apoyos, pero me parece una muy buena instancia’, afirmó.

El presidente de la Ferochi agregó que ahora asumirán la importante tarea de informar a los convencionales, porque ‘este es el ‘primer toro’. El ‘segundo toro’ del rodeo es poder conversar con los constituyentes, demostrarles que los huasos, que las actividades culturales que tienen relación con los animales, tienen el debido cuidado con ellos, nosotros somos los mayores interesados en generar bienestar animal, así que me parece que es una buena iniciativa, para, primero, poderles demostrar y enseñar en qué consisten nuestras actividades y, en segundo lugar, para que en la próxima Constitución que sea votada quede consagrado el derecho a la cultura y a la conservación de nuestras tradiciones, y por supuesto, que el Estado tenga el deber de promover y resguardar estas actividades’, dijo.

Unidad

Respecto del apoyo de las iniciativas, Catán destacó y valoró la unidad de las distintas agrupaciones y organizaciones que trabajaron para promover las iniciativas, incentivando a la gente para adherir a ellas. ‘Aquí se unieron muchas organizaciones. Se unió todo el rodeo, la Fundación Soy del Campo, la Multicultural, y una serie de otras actividades que son propias del campo chileno. Los laceros, los arrieros, la misma gente del folclore, fue muy gravitante en esto, así que estamos contentos’, enfatizó Catán.

‘Vuelvo a repetir, esto es el inicio de una gran tarea que tenemos por delante, y es que en la Constitución esté consagrado el derecho a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, y que el Estado asuma el deber, que por lo demás es un deber que en algunas leyes internacionales a las cuales Chile ha adherido libremente está consagrado’, reiteró el dirigente de los corraleros del país.