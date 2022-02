Comité Veterinario Permanente (CVP) del Cono Sur y el IICA refuerzan su alianza para preservar sostenibilidad de la producción animal en la región

El Comité Veterinario Permanente (CVP) del Cono Sur y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) reforzaron su alianza estratégica en favor de la sostenibilidad de la producción animal en la región.

Durante el acto de cierre del ejercicio 2021 del CVP, funcionarios y equipos de trabajo de las dos instituciones acordaron continuar con una agenda de trabajo conjunta ante los desafíos constantes que presenta la problemática de la salud animal, en un contexto de cambio climático que potencia el riesgo de la aparición de plagas y enfermedades.

El CVP fue creado en 2003 y es una institución que reúne a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su misión es realizar un trabajo conjunto en pro de la salud animal y sus implicancias en comercio, salud pública y ambiente.

El IICA ha apoyado al CVP desde su creación, a través de un convenio que cimenta la complementariedad y la sinergia de las dos instituciones, que se ha mantenido vigente desde 2005 y que se renovó en 2020. El énfasis de los últimos años ha sido trabajar en temas estratégicos con proyección regional.

El encuentro, realizado de manera virtual, sirvió para dar cuenta de las actividades del CVP durante 2021, en el marco del Plan Estratégico 2021-2025, y presentar el estado financiero de la institución. En la ocasión, asumió su cargo la nueva presidenta pro tempore, Ximena Melón, Directora Nacional de Sanidad Animal de la República Argentina, quien resaltó la importancia de la presencia en la reunión y el apoyo del Director General del IICA, Manuel Otero, junto al equipo de profesionales y técnicos del organismo.

Los países miembros de CVP son emblemáticos en la producción de proteína de origen animal. La preponderancia no es solo en el contexto de las Américas, sino a nivel global. Tanto los países individualmente, y especialmente la región, lideran la oferta exportable de carne bovina, porcina y aviar.

El plan estratégico 2021-2025 del CVP está sustentado en cuatro grandes pilares: consolidación institucional, estrategia regional en salud animal, estrategia regional en inocuidad alimentos y salud pública, armonización de mecanismos de facilitación del comercio y posicionamiento regional frente a la normativa internacional.

“Seguiremos trabajando en conjunto en la reparación y respuesta ante las enfermedades transfronterizas. Nuestra alianza estratégica es muy importante porque la región tiene una producción animal que es de gran trascendencia económica y social, ya que nuestros países tienen una gran trayectoria en la producción bovina y hoy están mostrando un franco crecimiento en la producción porcina y aviar”, afirmó Melón.

“Necesitamos –añadió- seguir produciendo proteína animal de manera sostenible para preservar las economías y el ambiente. Las enfermedades exóticas, como la peste porcina africana, son el desafío más grande en este momento. Es primordial armonizar los lineamientos y tener criterios comunes para enfrentarlas, porque el impacto en un país puede extenderse a todos”.

Melón reemplaza al frente del CVP al uruguayo Diego de Freitas, quien puso de manifiesto la importancia del respaldo que brinda el IICA a la institución que trabaja por la salud animal en los países del Mercosur. En la reunión también participaron los responsables de Sanidad Animal de Bolivia, Robin Cuellar; Brasil, Geraldo M. de Moraes; Chile, Oscar Videla y Paraguay, José Carlos Martín.

Manuel Otero, a su turno, comprometió el esfuerzo del IICA para trabajar junto al CVP a favor del concepto de Una Sola Salud, por el que se entiende que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y ambas son inviables si el ambiente no es saludable, si está deteriorado o si no es sustentable.

“Estamos preocupados por la crisis climática y su impacto sobre plagas y enfermedades. El de la salud animal es un tema absolutamente dinámico; nos enfrenta a desafíos constantes y cambiantes que refuerzan la importancia del CVP, el rol de la cooperación técnica y del esfuerzo público-privado”, señaló Otero.

El Director General del IICA recordó la importancia de los países del Cono Sur en la producción global de proteína animal. “Recibimos muchas críticas, la gran mayoría infundadas. Desde el IICA, con el apoyo de los ministros de la región, estamos dispuestos a defender la importancia, incluso cultural, de los sistemas de producción animal de nuestros países y pasar de la defensiva a la ofensiva”, afirmó.

Otero recordó que el IICA acaba de firmar un trascendental acuerdo con el Fondo Verde del Clima, que acreditó al organismo hemisférico de desarrollo rural para implementar proyectos financiados por su cartera crediticia y está abriendo un fondo con los temas de ganadería sostenible y de sanidad animal en un lugar central.