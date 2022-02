Envíos de vino cierran 2021 con fuerte repunte en China y alza en categorías de mayor valor

Un positivo año terminó la industria del vino. Según cifras de Vinos de Chile, los envíos de este producto tuvieron ventas por US$ 1.587 millones en 2021, un 8,2% más que en 2020. Mientras que el volumen tuvo un avance más pequeño de un 1,1% con un total de 53,6 millones de cajas exportadas. El precio promedio también tuvo un avance importante: subió un 7% respecto a 2020, llegando a los US$ 29,6 por caja.

‘El año 2021 fue un año complejo, pero que muestra claramente una recuperación en consumo, especialmente en el on-trade, ya que se empezó a volver a la normalidad y se recuperaron ocasiones de consumo, canales de venta y se retomaron algunas actividades presenciales’, dijo la directora ejecutiva de Vinos de Chile, Angélica Valenzuela.

Eso sí, la ejecutiva del gremio aseguró que estos resultados aún no reflejan en su completa dimensión la recuperación del sector debido a los problemas logísticos que han debido enfrentar los embarques y que han dejado muchos pedidos sin poder enviarse, según contó Valenzuela.

La directora comercial de Vinos de Chile destacó que 2021 estuvo marcado por el buen comportamiento que tuvieron las ventas de los segmentos de precios más altos. ‘Durante la pandemia, el consumidor se volcó hacia un consumo de productos de mayor valor, o sea, se dieron ese pequeño gusto de disfrutar vinos que antes se consumían en un restaurante en el hogar. Este fenómeno fue mundial y Chile no quedó fuera de esta tendencia. Por otro lado, los esfuerzos de la asociación hacia una mayor premiunización de la categoría han comenzado a dar frutos’, indicó.

De esta forma, los vinos sobre US$ 60 la caja crecieron más de 34% en volumen y valor; los entre US$ 50 y US$ 60 la caja avanzaron un 33,5% en volumen y un 35,3% en valor, mientras que los de entre US$ 40 y US$ 50 la caja aumentaron cerca del 27% en volumen y valor.

Reimpulso chino

En cuanto a los mercados, como es tradición, China lideró los envíos y registró una fuerte recuperación en 2021 luego del negativo desempeño en 2020. Al país asiático se exportaron US$ 256 millones, un 38,1% más que en 2020. Valenzuela señaló que en China se recuperaron los niveles prepandemia y que están observando grandes oportunidades para las viñas nacionales. ‘Principalmente, por el bajo consumo per cápita que actualmente existe en el mercado y por la imposición de medidas antidumping para Australia que está abriendo una oportunidad única para los vinos chilenos, en especial para vinos premium. En efecto, el 38% de la participación de mercado de Australia está siendo aprovechado mayoritariamente por Francia y Chile’, señaló.

Además, la ejecutiva del gremio destacó que en los últimos meses diferentes viñas chilenas han firmado nuevos acuerdos con importadores locales. ‘Eso impactará positivamente en sus ventas futuras y construcción de marca’, declaró.

En segundo lugar quedó Brasil, mercado que tuvo un desempeño más regular en 2021. Al país más grande de la región se embarcaron 7,7 millones de cajas por un valor de US$ 183 millones, un 7,4% y 0,4% menos en volumen y en valor, respectivamente. Valenzuela explicó que tras un explosivo crecimiento en 2020, gracias al aumento de consumo de vino en los hogares, el año pasado el mercado brasileño se moderó con el regreso de las personas a sus rutinas normales. ‘Sin embargo, la pandemia ayudó a poner el vino de moda, acercándolo a nuevos consumidores y acelerando el crecimiento del consumo. Este mercado presenta grandes oportunidades’, afirmó.

Mientras que Reino Unido se posicionó como el tercer mercado más importante para el vino chileno en 2021. A este destino se enviaron casi 6 millones de cajas por un valor de US$ 166 millones, un 0,8% y 9,4% superior, respectivamente. ‘Este es un mercado maduro y clave para la construcción de imagen de Chile por la gran presencia de críticos y periodistas altamente influyentes a nivel mundial’, dijo Valenzuela.

Optimismo

Para este año, Angélica Valenzuela señaló que, aunque es difícil hacer proyecciones por la incertidumbre del covid, el nivel de vacunación mundial los tiene optimistas y en el gremio esperan que este año sea mejor que 2021. ‘China debiese ser un foco importante de crecimiento por la posición que los vinos han tomado en el mercado; hoy somos segundos en market share después de Francia. Estados Unidos representa un gran desafío para los vinos chilenos y el trabajo realizado está dando frutos y mostrando un cambio de tendencia y crecimiento luego de varios años en que no crecimos’, manifestó. A su vez, manifestó que en la industria esperan poder retomar las actividades presenciales en los principales mercados de exportación y que el canal horeca (hoteles y restaurantes) continúe su reactivación.