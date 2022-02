Exportaciones inician el año con aumento de casi 17%: Agroindustria registra alza de 4,2%

Un buen comienzo de año registraron las exportaciones. De acuerdo con el Banco Central, crecieron 16,9% en enero, comparado con igual mes de 2020, al llegar a US$ 8.368 millones.

Los envíos mineros sumaron US$ 4.259 millones, lo que significó un alza de 15,4%. De ellos, los de cobre -que representan el 91%- aumentaron 18,4% en doce meses. A ellas se sumaron las ventas industriales y las agropecuarias. Las primeras con US$ 2.740 millones aumentaron 27,5%, mientras que las segundas totalizaron US$ 1.369 millones con un alza de 4,2%, según indica Diario Financiero.

Por productos, según un análisis de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales lideraron las alzas las cerezas frescas, salmones, carbonato de litio, celulosa, carne de cerdo, paltas y carne de ave.

Según el subsecretario, Rodrigo Yañez, el 95,8% de las exportaciones se dirigieron a países con Tratados de Libre Comercio (TLC), con lo que el monto de los envíos a estos destinos aumentó 15% anual. En paralelo, las importaciones siguen creciendo, reflejo de la mayor demanda de las personas en medio de un contexto de alta liquidez. En el primer mes del año aumentaron 47,5% anual con US$ 8.496 millones de internaciones de productos.

Aquí los bienes de consumo subieron 50,4% hasta US$ 2.486 millones. Entre ellos, los semidurables, que son vestuario y calzado, lideraron con un alza de 94,9%. Le siguieron carnes, bebidas y gas licuado y gasolinas, entre otros con un aumento de 37,7%.

Y, con un alza de 34,5% los durables televisores, celulares, computadores, autos y electrodomésticos, moderaron su dinamismo exhibido durante 2021.

Los bienes intermedios, entre los cuales están los productos energéticos como el petróleo, crecieron 56,7% en doce meses al registrar US$ 4.486 millones.

Más atrás los bienes de capital -que permiten tomarle el pulso a la inversión- aumentaron 22,6% con compras en maquinarias, buses, camiones, entre otros por US$ 1.524 millones.