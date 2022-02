Cereza chilena se posiciona con fuerza en el mercado de Estados Unidos

La gran producción de fruta a nivel nacional y su constante crecimiento permite pensar que la búsqueda de nuevos compradores será una tarea periódica en el futuro.

La Sociedad Nacional de Agricultura y la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile aseguraron que el mercado estadounidense se proyecta como uno de los de mayor crecimiento en el mediano y largo plazo para las exportaciones de cerezas, manteniéndose como el segundo mercado más relevante para este producto, detrás de los envíos a China. Se trata de una estrategia que se viene trabajando hace tiempo para diversificar los mercados de destino y así contar con mayor seguridad para los productores nacionales. El presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex), Ronald Bown, dijo a Diario La Tribuna que “esta temporada el Comité de Cerezas de ASOEX ha seguido trabajando en una política de diversificación de mercados”. En el caso puntual de Estados Unidos, “se proyectó un aumento en el volumen de cerezas de un 70%. A la fecha, con más de 199% de la temporada ya en camino a sus mercados de destino, el volumen total hacia ese mercado ha sido de 12.660 toneladas, un crecimiento por sobre el 100 por ciento, lo cual nos tiene muy satisfechos”. Lo anterior considerando que, de acuerdo a lo explicado por Bown, “las últimas cinco temporadas Estados Unidos recibió, en promedio, 5.800 toneladas de cerezas”.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Según el vocero de Asoex, lo anterior se explica gracias a la estrategia de diversificación de mercados implementada por el Comité de Cerezas de Asoex: “China seguirá siendo el mercado más relevante, pero es importante construir una mayor cantidad de mercados alternativos, considerando que se prevé un importante aumento del volumen futuro de cerezas, a lo que se suman los crecientes problemas logísticos a nivel mundial, lo que hace muy necesario diversificar la oferta”. Respecto a la relevancia del país norteamericano para la producción cerecerá, Ronald Bown dijo a Diario La Tribuna que “ha sido por años el segundo mercado de destino de nuestras cerezas, pero pasó de representar el dos por ciento de la oferta exportada, a llegar al 3,6% de la oferta exportada esta temporada, a su vez China sigue y seguirá siendo el principal destino de nuestras cerezas, donde representa el 91% de los destinos la temporada pasada y hoy a la fecha ha disminuido a 88% del total del volumen exportado”. El dirigente de los exportadores de fruta dijo que “se espera que el mercado de Estados Unidos siga creciendo, es uno de los mercados que más consume cerezas, por lo que estamos trabajando en aumentar el volumen disponible de cerezas de Chile en ese país, aumentan do la inversión en promociones a nivel consumidor, para lograr aumentar su consumo en invierno”. Bown agregó que “a mediano y largo plazo necesitamos la mayor cantidad de mercados que sean capaces de consumir al menos entre 30.000 a 50.000 toneladas de cereza en los dos meses de temporada de Chile a un precio atractivo para nuestros productores y exportadores y sin duda Estados Unidos es el principal objetivo para llegar a esta meta como complemento al mercado chino”. A su vez, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile dijo que se encuentran trabajando, adicionalmente, “en lograr, al menos, otros tres o cuatro mercados que puedan consumir esa cantidad en los próximos cinco a 10 años, entre ellos está Corea del Sur, Vietnam, India, Tailandia y Rusia entre otros”.

SNA Al respecto, el director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Gastón Caminondo, dijo a Diario La Tribuna que “este aumento no nos debe sorprender, ya que Fedefruta ha realizar esfuerzos por diversificar mercados y no ser cautivos de un mercado tan importan te como el Chino, generando alternativas que aminoren los efectos que pudiera tener cualquier problema extra-productivo o extra-comercial, que suele ocurrir en este tipo de cosas”. Caminondo dijo que a su vez “la diversificación del mercado es una materia en la que se sigue trabajando para no ser chino-dependientes, así como por una mayor productividad nacional, lo que no significa descuidar el mercado chino, pero no podemos colocar todos los huevos en un mismo canasto, además tenemos que considerar la entrada de nuevos huertos a la producción nacional que da la posibilidad de abrir otros mercados, cosa que se hace normalmente no solamente con las cerezas, sino con todos los productos de exportación”. El dirigente remarcó la importancia de “seguir explorando otros mercados, porque nosotros producimos una cantidad de fruta no menor que irá en incremento, por lo que no podemos improvisar nuestras decisiones a última hora, hemos tenido varios problemas políticos o “sanitarios” o de transporte, que siempre pueden volver a ocurrir, por lo que lo bueno es tener alternativas de comercialización de los productos y no estar en un solo mercado, que es muy contraproducente”.