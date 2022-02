NotCo no para: va por otra ronda de negocios, con sus ojos en España y nuevos centros de investigación

La startup chilena, además, está entrando de forma indirecta en mercados como Oceanía y trabajando para que el catálogo crezca con el ingreso del sustituto del pescado.

Convertirse en una compañía unicornio requiere de mucho trabajo para captar capital en distintas rondas de negocio, y aún más para mantenerse en ese estatus y lograr los planes propuestos.

En ese sentido, la startup chilena NotCo está trabajando en diversos avances tecnológicos para más productos en su catálogo, además de construir su marca en nuevos y diversos mercados.

La idea, indicó a DF Sud el CEO y cofundador de la FoodTech, Matías Muchnick, es consolidar la apuesta y, desde ahí, seguir creciendo. ‘El año 2021 fue una montaña rusa. Veníamos de un 2020 donde fuimos capaces de sortear la pandemia, porque nos movimos muy rápido y adaptamos al nuevo consumidor y a lo digital’, contó.

Entonces, detalló el emprendedor, tomaron las decisiones correctas: con el lanzamiento de su primer producto en Estados Unidos, la tracción se volvió más fuerte y ‘solo quedaba amplificar lo que veníamos haciendo bien’.

¿Se viene salida a bolsa?

La gran pregunta para Muchnick fue si están avanzando en su salida a bolsa. Y su respuesta fue: sí. Pero, para ello, aclaró, están trabajando en mantenerse como un unicornio. ‘Las compañías fracasan porque no se pueden mantener, una cosa es llegar y otra mantenerse’, advirtió el CEO.

Por ello, dijo que la clave es ‘mantener nuestras maneras de hacer las cosas, lo que somos buenos haciendo y que nadie más puede hacerlo. Somos una compañía que nació con base tecnológica, capitalizando la tecnología con el talento humano y eso es invaluable’.

Así es que siguen trabajando en qué tecnologías empezar a implementar para asegurar el avance hecho hasta ahora. ‘Siempre está esa obsesión, siempre hay pasitos que uno quiere ir cumpliendo con el tiempo’, pero -aseguró- salir a bolsa requiere tener una compañía que esté lista para ello.

La apuesta, para ese próximo gran paso, es 2023.

Nuevos negocios

Invertir, invertir e invertir es lo que se repite NotCo a diario, porque además de las tecnologías que empezará usar, está evaluando qué productos implementar, dónde lanzarlos y, claramente, dónde destinar capital. Para esto está construyendo, además de un centro de innovación e investigación en Chile -junto a universidades-, otro en San Francisco.

‘La verdad es que estamos metiendo un montón de recursos. Estamos moviendo gente de Latinoamérica a EEUU, dándoles oportunidades para crecer’, dijo.

Pero no se queda solo en esto. Not- Co además está ‘mirando compañías para comprarlas, para asociarnos o licenciarles nuestra tecnología y crear una unidad de negocios’.

Para lograr todo esto, año tras año NotCo levanta rondas de negocios, en la cual capta el interés de grandes inversionistas. ‘En general, el atractivo es tan grande que termina siendo una buena decisión tener más plata para seguir haciendo lo que uno hace bien. Seguro que sí viene otra ronda de negocios y vamos a tratar de ir por esos inversionistas que queremos que estén dentro de nuestra compañía y que nos pueden dar un valor brutal para los planes que se vienen a futuro’, apuntó.

Mercados y alianzas

La firma tiene operaciones en distintos países de Latinoamérica, que busca seguir consolidando, y está creciendo en nuevas plazas. ‘Ya llegó nuestro primer cargamento a Australia y Nueva Zelanda. Estamos abriendo esa parte de Oceanía y vamos a estar atendiendo el sudeste asiático, en Tailandia e Indonesia’, señaló Muchnick.

También hay ‘primeros pasos en Europa’. ‘Nos estamos fijando en los países que queremos lanzar. Tenemos buena tracción, pero obviamente por el lenguaje y cultura, España es un país que estamos viendo muy de cerca’, adelantó.

Además vendrán nuevos productos. Ya hicieron lo propio con el Not Chicken -presente en Chile, Argentina y Brasil- y, mientras buscan nuevos destinos para introducirlos, avanzan en las alianzas.

‘Estamos contentos porque nos está abriendo puertas para ser partnership con multinacionales’, recalcó. La apuesta es que este año logren ‘una ampliación del portafolio muy sustancial’, con la producción -además- de un reemplazo al pescado industrial.