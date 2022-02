Innovación alimenticia en untable plant based ayuda al impacto medioambiental

El desarrollo de productos plant based como Bonella Mantequilla Vegetal considera en comparación a un untable animal un 70% menos de impacto medioambiental que se da al usar un 50% menos de uso de agua para su elaboración; 2/3 menos de tierra para su creación, dando como resultado, 6 millones de toneladas menos de CO2.

RSPO se encarga de realizar la certificación y control de calidad a los aceites de palma para que respeten la biodiversidad en los países productores.

Chile se posiciona como el segundo país de Sudamérica, seguido de Brasil, con el mercado más grande en la venta y consumo de mantequillas y margarinas. Además, Bonella es una de las marcas de untables más conocida en nuestro país con un 70% de awarness. En base a estos datos es que Upfield, empresa internacional productor número uno de untables a base de plantas alrededor del mundo, con más de 100 marcas icónicas, decidió lanzar Bonella Mantequilla Vegetal creada para satisfacer las necesidades de todas las dietas: veganas, vegetarianas, flexitarianas y así también las intolerancias alimentarias.

Con el auge del movimiento basado en plantas y con cada vez más personas que eligen una dieta de este tipo, Upfield se enfoca en ofrecer productos más saludables que tengan un excelente sabor y una calidad superior, que además ayuden a cumplir la misión de crear “Un mejor futuro basado en plantas”.

El propósito del lanzamiento de Bonella Mantequilla Vegetal es aumentar la oferta de productos de alto consumo que favorezcan una dieta más balanceada y un estilo de vida más sustentable manteniendo al 100% un delicioso sabor. Para avalar lo anterior, es que este untable cuenta con la certificación internacional RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) que confirma que el uso de este aceite de palma es respetuoso con el medioambiente al asegurar que su producción es sostenible, que no daña el hábitat de ninguna especie y no favorece la deforestación.

RSPO no es un lineamiento obligatorio a nivel local o global, sin embargo, Upfield lo ha adoptado como mandatorio y por ende todo el aceite de palma que utiliza en sus untables a base de plantas a nivel global cuentan con la certificación.

Además, Upfield entrega datos relacionados a esta producción que aseguran que durante la elaboración de las margarinas plant based se usa menos de la mitad del agua, 2/3 menos de tierra, y se genera un 70% menos de dióxido de carbono en comparación con la producción de mantequilla de origen animal.

Para Paola Shue Vazquez, Head of Corporate Affairs & Communications LatAm de Upfield, el mercado ha cambiado y es así como lo explica: “como industria, trabajamos por defender el acceso a alimentos de origen vegetal para que sean asequibles, por lo mismo, Bonella Mantequilla Vegetal entra a competir con precios justos en Chile, y de esta manera, poner al alcance de todos los bolsillos alimentos saludables para las personas y para el planeta. Además, Upfield a nivel mundial está asociado con bancos de alimentos que nos permiten donar miles de paquetes y porciones de alimentos a base de plantas tanto para untar, como cremas y quesos donde sabemos que harán una diferencia”.

Además de la sustentabilidad y de ser libre de lácteos, Bonella Mantequilla Vegetal asegura tener un 78% de contenido graso, lo que entregará un increíble sabor y contextura que certifica un buen uso tanto para untar, como para la creación de recetas de cocina, frituras -soportando el calor sin quemarse- y aportando volumen y dorado equivalente a un horneado perfecto.