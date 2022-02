CPC y gremio forestal urgen a Boric a abrirse a estado de excepción en el sur tras muerte de trabajadores en Carahue

“Llamo a que de una vez por todas se actúe con la debida diligencia, con la debida anticipación”, subrayó el líder del gran empresariado, Juan Sutil.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y el titular de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, urgieron este martes al futuro Gobierno de Gabriel Boric abrirse a apoyar y renovar el estado de excepción en la Macrozona Sur. Esto, luego del atentado ocurrido el domingo que terminó con dos jóvenes trabajadores muertos en la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía.

“Ellos fueron sorprendidos y acribillados con nueve balazos. Estos hechos se van sumando a la larga lista de víctimas que tenemos que lamentar fruto de la violencia, de la delincuencia, de la inseguridad que hay en la región”, sostuvo Sutil esta tarde, en la sede de la CPC ubicada en la comuna de Providencia, calificando de “inentendible” que la sociedad “en su conjunto” no repudie este tipo de hechos.

“Estamos frente a un hecho inédito en la historia del país, inédito en la forma de cómo se actuó”, subrayó el líder del gran empresariado chileno. Sutil también criticó la acción “absolutamente organizada” que estaría detrás de la importante cantidad de incendios forestales y ataques incendiarios que han afectado a la La Araucanía en los últimos días. “Es el momento de que Chile diga basta, esto no puede seguir.

Tenemos una situación de emergencia en la región, todos sabemos que esto no está dentro del marco de las demandas legítimas que pueda tener el pueblo Mapuche”, dijo. “El daño ecológico, ambiental es enorme. Me sorprende mucho que movimientos ambientalistas, incluso ecologistas, no digan nada respecto de este gran daño a las miles y miles de hectáreas que se han quemado en estas temporadas”, acotó.

Asimismo, señaló que, a su juicio, “no se le está dando la importancia” que requiere la violencia en la región. “Llamo a que de una vez por todas se actúe con la debida diligencia, con la debida anticipación”, resaltando la importancia de renovar el estado de excepción en la zona, lo que “ha permitido morigerar estos hechos”. No renovar aquello, añadió, “creo que sería una muy mala decisión porque pondría en más riesgo y en una situación de desesperanza a la región”. Opinión similar a la que expuso el líder de Corma.

“La futura ministra del Interior (Izkia Siches) ha mencionado que irá a la región a entrevistarse con las víctimas, comunidades y vecinos de la región”. “Estamos seguros de que va a sentir el clamor popular de la necesidad de renovar el Estado de Emergencia y hacerlo equivalente a la condición de estado de emergencia en la zona norte, donde el jefe de Defensa Nacional bajo el mando del delegado presidencial tiene autonomía de acción para poder operar con inteligencia, logística y labor preventiva, en la Marcozona Sur no están facultados para aquello”, expuso.

“Nuestro llamado responsable al Estado de Chile es a renovar el estado de excepción por emergencia en las mismas condiciones en las que se planifica para zona norte del país. Ya no son manifestaciones, ya no son quemas a oscuras, ya no son ataques a maquinarias. Hay siete jóvenes muertos en esta temporada. La muerte a personas nunca visto a la región, un 400% de aumento en incendios forestales, habla de una condición desbordada”, cerró Ugarte.

