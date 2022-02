Visita a criancero apoyado con Plan Caprino marca inició de gira del director de Indap a Coquimbo

Con la visita al criancero de Vicuña, René Galleguillos, el Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Carlos Recondo, conoció en detalle los significativos avances que ya se están concretando mediante el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero.

Dicha iniciativa —también conocida como Plan Caprino— comenzó su funcionamiento en 2020 y es exclusiva de la región de Coquimbo. Hasta la fecha más de 5 mil criadores de cabras lecheras usuarios de INDAP han recibido apoyo, ya sea en infraestructura, equipamiento o asesoría especializada, entre otros ámbitos, lo que en total representa más de $ 3 mil millones de inversión. Con ello, se busca que mejoren sus ingresos, mediante la operación de explotaciones eficientes en términos de productividad ganadera, rentables y que contribuyan a la conservación de los recursos naturales.

René Galleguillos tiene un manejo del ganado 100% de forma estabulada (sistema intensivo), posee 26 cabras productoras, principalmente de raza saanen y alpina, y elabora quesos de cabra tradicional y con especies que son ampliamente demandados por clientes locales y de otras regiones. Comentó que en su caso lo que más valora del Plan Caprino es la oportunidad de participar en cursos, talleres y giras técnicas que le han permitido perfeccionar su labor. “El apoyo de INDAP ha sido constante, lo que me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y mejorar así la labor que realizo con mis cabras, las que tengo en establo, les traigo directamente su alimento, no sufren y en lo personal no hago mayor esfuerzo al momento de sacarle la leche”, señaló.

El Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo, hizo un recorrido por el predio del usuario, ocasión en la que destacó que es un fiel ejemplo de lo que desde un inicio se ha querido desarrollar, puntualizando que “es una satisfacción muy grande visitar a don René, usuario que se ha incorporado al Plan Caprino, que es un programa muy importante que hemos desarrollado en la región de Coquimbo. Su propósito es que los sistemas de producción que conocemos de los crianceros tradicionales, el que mayoritariamente era un pastoreo en los cerros con pradera natural, se adapte a la nueva realidad provocada por el cambio climático y por eso hemos invitado a nuestros crianceros a tener sistema estabulado o semiestabulado”.

INNOVADOR SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Posteriormente la comitiva se trasladó al sector Ceres de la comuna de La Serena, para reunirse con la agricultora Aída Toro, quien mostró el novedoso sistema que utiliza para producir frutillas, consistente en contenedores puestos en altura y que le permite ahorrar tiempo y agua, así como también disminuir la carga laboral.

“Ideamos esta infraestructura para mejorar nuestro sistema de trabajo que me permite cuidar la espalda. Mi marido pensó en eso, investigó y se le ocurrió los contenedores en altura que nos han cambiado la vida. Esto lo complementamos con el apoyo en riego tecnificado y la malla para nuestro invernadero que nos ha proporcionado INDAP”, explicó la usuaria.

“Los agricultores no dejan de sorprendernos. Visitamos un cultivo de frutillas que opera con una modalidad muy particular; es Aída con su marido Raúl quienes adaptaron un sistema que les permite ser mucho más eficientes para el uso de mano de obra. La felicitamos porque ha sabido buscar formas de mejorar su trabajo y así seguir avanzando productivamente”, dijo por su parte Recondo.

La visita de la autoridad nacional fue acompañada por el Seremi (S) de Agricultura, José Sepúlveda, quien sostuvo que el hecho que desde nivel central de INDAP se decidiera venir a la región “es una muestra de lo importante que es nuestra zona, lo que, además, queda demostrado en que la ejecución del Plan Caprino es únicamente acá y que ya tiene comprometido recursos por más de $1.700 millones para este 2022. Nuestro Director Nacional de INDAP quedó con la mejor de las impresiones al conocer a don René Galleguillos, para quien los apoyos de la institución le han permitido dar el salto productivo que requería. Y el caso de Aída Toro evidencia que con creatividad y esfuerzo se puede salir adelante”.

Junto a lo anterior, también se efectuó una reunión con funcionarios y se dialogó con los jefes de las agencias de área La Serena, Ovalle, Combarbalá e Illapel sobre las acciones más relevantes realizadas durante los últimos cuatro años.