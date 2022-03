Sobrestock y problemas logísticos golpean envíos de vino en enero

Pese a la baja, en el sector coinciden en que se trata de una situación puntual y que las exportaciones debiesen repuntar en los próximos meses.

Los envíos de vino no tuvieron un buen inicio de año. Así lo demostraron las últimas cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), que revelaron que en el primer mes del año las exportaciones de vino embotellado totalizaron US$ 111,5 millones, un 10,1% menos que en enero de 2021. Mientras que en volumen hubo una baja de 5,7% respecto a igual período del año pasado, con embarques por 34,1 millones de litros. El presidente de Vinos de Chile, Aurelio Montes, aseguró que la situación no es para ‘alarmarse’.

‘Normalmente enero es un mes tremendamente flaco, porque por lo general las ventas del último trimestre del año anterior son súper buenas y siempre quedan stocks importantes en el mercado’, afirmó. A esto, agregó Montes, se suman los problemas en la cadena logística que han dificultado las exportaciones. ‘No creo que esta situación deba extenderse por el tiempo, el mercado está bastante activo. Va a ser un buen año y hay que darle un par de meses probablemente para que se acomode, para volver a marcar buenas cifras’, aseguró. El gerente general de Viña Undurraga, Andrés Izquierdo, coincidió con Aurelio Montes en que el sobrestock y los problemas logísticos afectaron los envíos de vino en el primer mes del año.

‘Es una situación bien particular, creo que siempre un mes es bien puntual. Nosotros que tenemos una vista hasta marzo vemos que está bastante fuerte, no es para sacar conclusiones’, señaló. Por su parte, el gerente de Exportaciones de Viñedos Veramonte y Neyen Apalta Estate, Felipe Neira, advirtió que es preferible analizar períodos de tiempo más largos para no llegar a ‘conclusiones equivocadas’. ‘El mes de enero fue particularmente difícil en términos de concretar despachos. Muchas naves tuvieron que hacer modificaciones importantes en sus recorridos, o quedar por días a las afueras de los puertos por tener casos confirmados de covid entre la tripulación. Estos tipos de eventos de fuerza mayor impactan a la industria’, declaró. Neira sostuvo que espera que estas dificultades vayan disminuyendo, pero que una de las enseñanzas de la pandemia ha sido adaptarse a estas complejidades que se pueden volver a repetir.

Desempeño en mercados

Respecto a la situación en los mercados, China lideró como el principal destino del vino nacional, concentrando el 18,4% del total de los embarques de este producto. En enero se enviaron al país asiático US$ 20,4 millones, un 2,6% menos que en el mismo mes del año pasado.

En segundo lugar quedó Reino Unido, que en el primer mes del año registró un importante repunte: los envíos a este país crecieron un 42% respecto a igual lapso de 2021, alcanzando los US$ 13,1 millones. Más atrás quedó Japón con US$ 11,6 millones (subiendo un 0,9%) y luego Brasil con US$ 9,9 millones, retrocediendo un 27,2% respecto al mismo período del año anterior.