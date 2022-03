Andrés Montero, director de la SNA: “Tenemos que dar la pelea para cuidar el campo”

En conversación con El Agro, contó que su experiencia es irrepetible, muy extrema. “Cuando veo que anduve más de 3 mil km a caballo, no lo puedo creer. Nunca había tenido la experiencia de un viaje de 96 días. Tuve un tiempo para planificarlo y en paralelo a la marcha de las tradiciones quise hacer algo distinto. Ha habido manifestaciones en ciudades pero yo quería hacer algo que uniera a Chile, a nuestro territorio”, señala.

Contó que se cumplió el plan a cabalidad, que va a lanzar libro en septiembre, y dentro de las cosas buenas está “el tremendo país que tenemos, el amor al caballo que le tiene la gente de Chile, ha formado parte de nuestra historia desde los conquistadores españoles…Ninguna situación de rechazo, lo que sí encontré son banderas mapuches en banderas donde no ha habido mapuches, son para generar conflicto en lugares inadecuados, pero a mí en lo personal no recibí rechazo. En Aysén y Magallanes de cada 10 autos 8 o 9 me tocaban la bocina en forma sincera y cariñosa”.

Situaciones extremas?

Por ahí algún cruce de ríos de cierto peligro, lluvia extrema en Puerto Yungay, algunos caminos exceso de velocidad de algunos transportistas, y en Puesto Williams el cruce de la cordillera de Darwin.

Araucanía

Fuimos prudentes y esquivamos zonas críticas. Originalmente nos íbamos a ir or la costa, llámese Angol, y la costa de Valdivia, pero finalmente nos fuimos por la cordillera, Quilaco, Mulchén, Colico…

Situaciones que le preocuparon

Tienen que ver más que nada con políticas públicas y comportamiento de los chilenos. Somos país que requiere de mayor educación: por ejemplo, la basura que está botada en todos los caminos de Chile…en todas partes!!! Es un tema que agrede!!

Loteos

Es un tema que originalmente estaba presente en la quinta, sexta regiones, pero ahora ya se masificó hasta Tierra del Fuego. Hay gente que derechamente hace loteos ilegales y va vendiendo de a 5.000 m2 a gente que está dispuesta a poner una casa. Normalmente no es primera vivienda y se instala, y después viene la pedida de servicios como el agua, sabiendo que no había agua, en algunos casos.

En muchas partes los agricultores que son dueños de la tierra, resulta que sus hijos los venden y se han ido tomando terrenos agrícolas, fértiles para loteos con el título de parcelas agrícolas pero no lo son, son casas de veraneo.

Ha faltado mejor normativa, planos reguladores, mayor fiscalización, empresas eléctricas que entregan servicios, etc.

No pueden compararse 5 mil m” en Buin con los mismo en Tierra del Fuego porque existen unidades mínimas. Por ejemplo, si quieres tener una estancia con ovejas estamos hablando de otras dimensiones.

Llamado

Primero tenemos que dar la pelea para cuidar el campo, no irnos a la ciudad. Hay que buscar alternativas como el turismo rural.

Lo otro, es que las subdivisiones fueran más grandes para poder realizar actividad agrícola de producción.

No solo las autoridades sino también los empresarios tienen que conocer a fondo el territorio. Conocer el país más a fondo para quererlo, conocer a su gente.