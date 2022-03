Viña Requingua toma con cautela este año y se enfoca en automatizar operaciones

La firma hará un lanzamiento de una edición especial y limitada de vinos llamada Toro de Piedra Diamante que estará destinada principalmente para el mercado nacional.

Luego de un 2021 con crecimientos históricos con su reconocida marca Toro de Piedra, Viña Requingua se toma con cautela este año. Así lo señala el presidente de la firma vitivinícola, Santiago Achurra, quien explicó que debido a las alzas en los costos e insumos hubo un incremento en los precios de los vinos lo que podría generar una ‘pequeña restricción en la venta’. ‘Creo que las tasas de crecimiento nuestro en Toro de Piedra no van a ser tan fuertes este año, pienso que va a ser un año bastante más moderado porque el vino va a estar un poco más caro para el público y porque tampoco puede estar permanentemente creciendo a tasas tan grandes. Va a haber una tasa de crecimiento más suave’, explica. Esta alza también ha tenido repercusiones en los mercados —cuenta Achurra— especialmente en Estados Unidos. ‘En este país el problema es por las tarifas de los viajes que han crecido mucho y los clientes no están muy de acuerdo en pagar más precio, ese es el inconveniente, pero en el resto no hay problemas.

En este momento estamos bien en todos excepto en lo que es Norteamérica’, señala. Mientras que respecto de China, Achurra sostiene que Toro de Piedra trabaja intensamente para poder seguir posicionándose en el principal mercado para el vino nacional. ‘Cada día va mejorando nuestra distribución allá, el dar a conocer nuestro vino no es tan fácil, son muchas ciudades, entonces es un trabajo largo, pero sí seguimos creciendo con Toro de Piedra en todas partes’, afirma. Las inversiones este año en la viña —dice su presidente— estarán enfocadas en continuar la automatización de sus operaciones, específicamente en fabricar la línea número cuatro de embotellado de la compañía. ‘Creemos que cada día vamos a tener menos mano de obra especializada en este tipo de cosas, entonces tenemos que ir mecanizando nuestra operación, yo diría que esta es la única inversión importante que tenemos pensada para este 2022’, manifiesta. Para esto, la empresa tiene contemplado desembolsar cerca de US$ 3 millones.

‘Es una inversión modesta para lo que hacíamos siempre (…) estamos con una incertidumbre mundial entre política y económica de pandemia donde muchas cosas han ido cambiando y se están reordenando, tenemos que ir con más cautela en los crecimientos que tengamos en distintos países’, señala. Hace un par de días Viña Requingua partió la vendimia con las variedades blancas. Achurra cuenta que, aunque recién iniciaron las cosechas, en la firma están optimistas y esperan mejores resultados que el año anterior. ‘Ha costado bastante tomar grado, es decir, la madurez de la uva y eso es un tema climático porque ha hecho más frío en las noches entonces ha madurado más lento’, detalla. Achurra agrega que están observando producciones mejores que la vendimia pasada y que todo va a depender de si la zona está con problemas de agua o no. ‘Pero en general diría que vamos por un buen camino’, dice.

Edición única

‘Una de las cosas más importantes para nosotros este año es el lanzamiento de Toro de Piedra Diamante’, sostiene Achurra. Se trata de una edición especial y limitada de la reconocida marca de la viña que se lanzará este mes al mercado. El presidente de Viña Requingua cuenta que la historia de esta edición se remonta a 2018 cuando la viña decidió elaborar un producto bajo la marca Toro de Piedra que fuera único para darle un homenaje al reconocido producto.

‘Esta serie diamante consiste en vinos únicos que van a ser dinámicos en el sentido que lo podemos lograr este año y que quizás no lo podamos lograr en el segundo año. Estos vinos se vinificaron de forma especial y son producciones muy limitadas donde se hizo un esfuerzo máximo’, afirma. La edición está pensada para el mercado nacional y tendrá un valor cercano a los $20 mil por botella.