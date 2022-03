Viñateros del Itata critican modificación a decreto que libera cepas País y Cinsault para todas las Denominaciones de Origen

Preocupación por la modificación del Decreto 464 de la Ley 18.455 expresaron productores de vino del Valle del Itata, ya que el cambio permitirá liberar las cepas Cinsault y País para todas las denominaciones de origen (D.O.) del territorio nacional, que actualmente son exclusivas de la D.O. Especial Secano Interior, que comprende el Valle del Itata y los valles del Maule.

La modificación, que debiera comenzar a regir este año, obedece a los resultados de una inédita consulta popular realizada por Odepa, a través de una encuesta online, aplicada entre noviembre y diciembre del año pasado, la que respondieron 459 personas, con el objetivo de modificar el Decreto N°464 para incluir 40 variedades con aptitud vinífera al listado de cepas nobles, según consigna Diario La Discusión.

El 93% indicó que sí estaba de acuerdo con esta incorporación, mientras un 7% indicó que no. Según Odepa, el 31% de las respuestas fueron entregadas por consumidores, el 27,5% por productores de vino y 13% por productores de uva vinífera.

Edgardo Candía, enólogo, productor de vino del Valle del Itata y dirigente gremial, explicó que “ahora, cualquier viñedo País o Cinsault que esté fuera del Secano Interior puede embotellar y poner en la etiqueta que es País o Cinsault, hasta ahora es exclusivo para el Secano Interior, es decir, entre Mataquito y Biobío; ahora cualquier País o cualquier Cinsault de cualquier parte de Chile, como, por ejemplo, en Colchagua, se podrá embotellar como País o Cinsault de Colchagua”.

“Yo creo que debió haberse mantenido únicamente para el Secano Interior, era una de las pocas cosas que podía tener un pequeño productor para diferenciarse”, añadió Candia.

Viñateros

Por su parte, el productor Víctor Castellón, de Viña Castellón y presidente de la Asociación gremial de viñateros del Valle del Itata, lamentó la modificación y criticó la representatividad de la encuesta de Odepa.

“Se genera una competencia muy desigual, porque nosotros no tenemos todos los recursos, lo que tenemos son estas dos variedades que son emblemáticas, pero ahora ya no será exclusivo de nuestra zona, y muy pronto vamos a ver etiquetas que dirán País con D.O. del Valle del Limarí”, expuso Castellón.

“Hoy los mercados internacionales buscan valles específicos que tengan cepas emblemáticas, y hoy nuestra oferta disponible para la exportación son precisamente estas cepas”, argumentó.

Como consecuencia de esta modificación, Castellón advirtió que “nos van a bajar los precios aún más; si todos van a tener la posibilidad de embotellar su Cinsault o su País, las grandes empresas van a seguir plantando hacia el norte. Van a tener su propia uva y podrán hacer su propio vino, y no van a venir a comprar acá”.

“Nosotros estamos elaborando una declaración, en la que no reconocemos esta encuesta, pidiendo que se evalúe nuevamente, dada su baja representatividad, porque 459 opiniones es una cifra muy menor”, finalizó Castellón.

Reuniones con autoridades

Precisamente, para expresar su preocupación, agrupaciones de viñateros se reunieron con el gobernador regional, Óscar Crisóstomo.

Crisóstomo manifestó “no solamente nuestra preocupación, sino que nuestro rechazo a esta modificación. Primero, porque creo que debemos tener un respeto por las cepas ancestrales que tenemos en nuestra Región y que ha dado también paso a tener una cultura y un área de productividad que ha ido avanzando, paso a paso, en el último tiempo. Segundo, porque se ha hecho una consulta web, pero que no representa finalmente la forma como deberíamos actuar en este tipo de definiciones que son tan significativas”.

Destacó que “esto afecta a cerca de 4.950 productores del Valle del Itata, y eso va a implicar indudablemente un detrimento en términos económicos y también en el valor patrimonial que está asociado a esto, no solamente con la producción del vino, la venta de uva, sino que también con el enoturismo”.

Aseguró que “vamos a enviar inmediatamente una carta a la actual ministra de Agricultura en conjunto para pedir el freno de esta decisión y que tengamos la oportunidad de conversarlo en una modalidad distinta con las nuevas autoridades. Queremos que en este tipo de situaciones se nos consulte oportunamente de manera abierta, de forma transparente, porque estas definiciones no solamente afectan a un grupo de personas, sino que afectan a la región en su conjunto”.