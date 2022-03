Banderazo por el campo convoca a más de 3 mil personas frente a la Convención Constitucional

Más de mil personas asociadas al campo chileno se reunieron este miércoles frente al ex Congreso Nacional para manifestar su molestia con el funcionamiento de la Convención Constitucional.

La protesta fue convocada formalmente por la Fundación Soy del Campo, que ha alertado que su cultura y tradiciones, como juegos criollos y folclor, se han visto amenazados.

“Miles de galgueros, carreristas, galleros, chileneros, huasos, laceadores, cuasimodistas, artesanos, ganaderos, domadores, arrieros, crianceros cazadores, pescadores, transportistas, etc., ven injustamente amenazadas su existencia y la mantención de sus formas de vida, por visiones dogmáticas veganas y animalistas foráneas extremas y radicales, que en base a la ignorancia y la manipulación del lenguaje se pretenden imponer con el objetivo de desestructurar nuestras vidas, destruir nuestra identidad, terminar con nuestro sustento y trabajo bajo el falso pretexto de ‘proteger a los animales‘”, han expresado.

Una de las personas que respaldó la manifestación fue Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). “Como este y tanto otros temas, siento que la ciudadanía, en este caso el mundo rural, el mundo del campo, manifiesta su frustración y molestia porque no ha sido considerado”, explicó.

“Ellos hicieron un tremendo esfuerzo para levantar una serie de iniciativas populares de norma con un enorme respaldo popular, y ninguna de las cincos fueron consideradas“, lamentó.

“La conclusión que saca la gente de campo, la gente del pueblo, la gente del mundo rural, es que esto es una Constitución que no es de ellos, que no es una Constitución de todos los chilenos. No están siendo interpretados, al revés, están siendo ninguneados las tradiciones chilenas, están poniendo por encima otras culturas antes que la propiamente chilena, todos los juegos, los deportes típicamente chilenos, algo que de alguna manera enriquece y ennoblece a nuestra cultura y nuestro país”, agregó.

“La manifestación de hoy, que yo creo que es la primera de muchas, pretende eso. Quiere hablarles en la casa de los convencionales, que de una vez por todas, escuchen al país, escuchen a la gente, escuchen particularmente al campo”, dijo el representante del gremio agrícola.

Consultado por si no se han sentido escuchados, el secretario general de la SNA respondió que inscribieron a más de 180 personas para ser recibidas, particularmente, para la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. “De esas más de 180 personas solo fueron seleccionadas nueve, y de esas nueve solo fueron llamadas seis. ¿Cómo quieren que dialoguemos de esa forma? No nos permiten siquiera plantear nuestro punto de vista“, criticó.

Por último, dijo que al interior de la Convención “más que un sesgo político, hay un sesgo ideológico, y un sesgo de falta de diálogo, una falta de escuchar todas las opiniones, y además de tener una conversación y un diálogo racional, un diálogo con datos, un diálogo con objetivos, un diálogo con antecedentes y no con la ideología pura, que es lo que está ocurriendo”.