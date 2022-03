Ministra no firmará decreto que libera cepas patrimoniales

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, confirmó que la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, no firmará el decreto que libera la denominación de origen para las variedades de uva País y Cinsault, consideradas parte del patrimonio vitivinícola del Valle del Itata.

“La ministra de Agricultura me ha llamado y ha entendido la posición que tiene la Región de Ñuble y ha decidido no firmar el decreto, porque entiende que hoy los tiempos no están para tomar este tipo de decisiones”, precisó el gobernador, luego de la conversación telefónica que sostuvo con la secretaria de Estado, según informó Diario La Discusión.

La semana pasada se informó la decisión de modificar el decreto 464, con lo que la D.O. Secano Interior, que se extiende desde Mataquito hasta Biobío, perdería la exclusividad de estas dos cepas.

Crisóstomo afirmó que “cuando somos capaces de unirnos tenemos grandes resultados. Acordamos un camino a seguir y ese camino indicaba que había razones plausibles para defender la cepa País y Cinsault como cepas ancestrales del Valle del Itata”.

Victor Castellón, presidente de los viñateros del Valle del Itata AG, valoró la noticia. “Debemos seguir insistiendo respecto a lo que estamos solicitando”, precisó el dirigente, quien le manifestó su inquietud al futuro ministro del ramo, Esteban Valenzuela.