Catalina Cohen, cofundadora de Umagro: “hay que empoderar a las mujeres para que entren en el debate con altura de miras”

Agricultora de la provincia de Chacabuco y fundadora de la Unión de mujeres del Agro, también presidenta del proyecto System Approach de la provincia de Chacabuco para uva de mesa, Catalina Cohen conversó con El Agro.

Contó que Umagro nace en conjunto con el área comercial y marketing de Fedefruta, y se conforma por 4 mujeres fundadoras, de 4 regiones: de Coquimbo, María Inés Figari, Catalina Cohen, del área metropolitana, Patricia Benavente y Carolina Dosal, de la región del Maule.

Señaló que desde siempre la mujer es quien comienza la agricultura, la siembra… hay un patrimonio histórico de la facilidad que las mujeres tienen para liderar equipos y espíritu de superación.

Qué necesidades tienen las mujeres ligadas al mundo agrícola?

Una de las áreas que hemos descubierto es la incompatibilidad del trabajo con la vida del hogar. En esa línea estamos viendo diferentes formas de poder apoyarlas y ver cómo acercar esa brecha, y también lo otro es la conectividad. Es imperioso contar con tecnología y uso de redes, así como la innovación.

De qué manera la falta de conectividad afecta a las mujeres?

Al no estar informadas, conectadas con la red, sus salarios, el no poder ingresar a gremios. Y también en la posibilidad de no poder acogerse a recursos públicos, como educación.

Umagro

La primera función es ser vehículo de encuentro. Primero conocer las necesidades y luego trabajar en capacitación y luego mostrarle las posibilidades que tienen para mejorar su calidad de vida. Y fortalecer también las redes entre mujeres entre distintos niveles, académico, técnico, de comercialización, emprendimientos, esto lo queremos hacer a nivel territorial y manejar la igualdad. No importa el cargo, todas somos mujeres.

Agrupa a instituciones gremiales, a juntas de vecinos, a mujeres que están en la labor actual relacionada con la agricultura, y mayores de 18 años.

Tiene que ver con tendencia a nivel mundial?

Hace 15 años cuando comencé a trabajar en el mundo agrícola, uno de los primeros consejos fue que este era un mundo muy machista y que había que abrirse paso, pero con el tiempo no me encontré con esa brecha, porque las mujeres igual se pueden desarrollar, y además han encontrado una fórmula integral de hacerse escuchar y en el agro pasa porque cada vez hay más mujeres destacadas. Y hay muchas mujeres que trabajan en terreno, en cosecha, etc.

Hay más ejecutivas?

Eso va a la par con las nuevas generaciones, saliendo de discurso de disparidad. La presión política del cuoteo de género es positiva pero falta un largo camino por recorrer.

Tiene que haber mayor representatividad?

Si pero se tienen que generar las bases, hay que empoderar a la mujer para entrara en el debate con altura de miras, debates que muchas veces caen en lo político.

Cuál es el aporte de la mujer?

Mediar en las necesidades de las empresas y ser sensible a los equipos que hacen las empresas. Las mujeres tienen mayor resiliencia a las dificultades. Tiene fortalezas, la capacidad de salir adelante y no dejar que ninguna problemática te saque del rubro. El agricultor nunca se vence…las mujeres tampoco. Se pueden complementar muy bien con las empresas agrícolas.

Próximos paso

Como asociación lograr difusión para consolidarla, y luego desarrollar talleres, charlas, encuestas. Y poder tener instanciad de encuentros intra socias donde aprendamos entre nosotras nuestras experiencias y generar redes de confianza y sistematizar proyecto de apoyo en distintas disciplinas enfocadas en mujeres que están en el campo: sicología, asesorías legales, técnicas, comercialización, etc. Es decir, ir a buscar a esas mujeres que están trabajando aisladas y apoyarlas.

Temas urgentes?

El tema de la violencia está segmentado en violencia intrafamilia, pero en cuanto al trabajo, hay un acoso más verbal que está comenzando a ser regulado. Pero, por ejemplo, las informaciones son diferentes en regiones, pero queremos tener proyecto de intervención pública que nos permita dar apoyo a familias cuyos hijos se dedican a la drogadicción. Ese es un punto relevante que hemos levantado en el área sicosocial.

A largo plazo

Queremos reunirnos con mujeres a nivel internacional.

Como particular

Contacto.uamgro@gmail.com y ahí encuentra formulario de inscripción.