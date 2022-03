Pese a disminución de superficie agrícola potencian cultivos a menor tasa de suelo

Una mayor eficiencia y cambios de cultivos generados por las condiciones climáticas del país explican la caída en un ocho por ciento de la superficie de uso agrícola en Chile informada en el último Censo Agropecuario, manifestó Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien en conversación con diario La Tribuna dijo que durante los últimos cerca de 14 años se han elegido cultivos que permiten mantener una mayor eficiencia y productividad a menores tasas de uso de suelo.

En este sentido expresó que “de acuerdo al nuevo Censo del año 2021, efectivamente cayó la superficie agrícola, sin embargo si se hace un análisis a la información, dentro de esa caída hay también un crecimiento en el área frutícola en comparación con el último Censo del 2007, y las razones que podrían explicar esto, a nuestro juicio, se deben primero a una búsqueda de mayor rentabilidad por parte de los agricultores, además el cambio climático ha permitido que nuevas zonas, que probablemente antes se dedicaban a cultivos de menor rentabilidad, llamados cultivos tradicionales, pudieran entregar un sistema climático con temperaturas y lluvias que permiten desarrollar un cultivo frutícola, que entrega mayor rentabilidad que un cultivo tradicional, por lo que los agricultores toman esas opciones”.

Otro factor considerado por Matte a la hora de analizar la información entregada por el informe realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es “que en general la fruticultura permite una mejor eficiencia en el uso del agua, recurso que hoy es tremendamente escaso, por lo que pensar en un cultivo de alta demanda hídrica como el maíz es complicado en comparación con una plantación frutícola, que tiene una menor demanda hídrica y que además permite tecnificar el uso del agua”.

Eficiencia permite menor uso de suelos en la agricultura

Según el vocero de la SNA “la rentabilidad esperada de ese cultivo permite hacer la inversión en obras de tecnificación de riego, lo que se va sumando a otros factores como el crecimiento del mundo urbano, que hace que se pierda superficie agrícola en general al hacer ciudades, aunque también hay que considerar que el aumento en los precios de los granos genera mayor incentivo a la siembra y quizá cuando se hizo este análisis en 2021 no era así, lo que hace que el análisis refleje una menor disposición de sembrar, sumado a la escasez hídrica, elemento relevante para que los agricultores tomen decisiones productivas”. A lo anterior, el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura agregó que “la incertidumbre que se ha generado en el tema hídrico, no solamente en su disponibilidad física, sino que la falta de inversión pública en sistemas de almacenamiento y la discusión jurídica y política respecto de los aprovechamientos de agua es un elemento muy crítico para la decisión de inversión de un agricultor, que son decisiones de mediano y largo plazo”.

Respecto a lo que implica esta cifra para la seguridad alimentaria de Chile, Juan Pablo Matte indicó que “la disminución no es una gran disminución y en términos de productividad, no por disminuirse la superficie se disminuye la producción, el desarrollo de variedades más eficientes en semillas de distintos cultivos, cereales o fruticultura se ha acelerado y ha crecido, cosa que es una buena noticia para Chile y para el mundo, porque estamos produciendo más cantidad de kilos por hectárea”. El secretario general de la SNA recalcó que “como agricultores tenemos nuestra responsabilidad en términos de seguridad alimentaria y por eso discutimos tanto en el debate público para darle la relevancia necesaria y justificada a la agricultura, porque no es otra cosa que un sector que es capaz de transformar recursos como luz, suelo, agua y energía en alimento para la población, por lo que los agricultores buscamos cada día llegar a ser más eficientes y así se ve reflejado en las cifras”.

Clima y economía definirán futuro aumento

El vocero gremial indicó que “en el caso del trigo o el maíz, por ejemplo, los rendimientos se han duplicado en los últimos 10 o 15 años, debido a mejor tecnología, mejores prácticas, mejores riegos, semillas, fertilización, etcétera, dado por la conciencia de los agricultores de nuestra responsabilidad para con los chilenos y el mundo, y además dicha población crecerá, por lo que tenemos una responsabilidad para con ellos, así como también la oportunidad de poder seguir desarrollando los cultivos en un mercado creciente, así que si las condiciones se dan, se hacen las inversiones necesarias en términos de infraestructura hídrica para acumular y distribuir el recurso de forma más eficiente, si se dan las normas adecuadas, los incentivos correspondientes, la tranquilidad para que los agricultores puedan producir y el desarrollo de los mercados exteriores, estarán los incentivos para que la superficie agrícola crezca, más allá de la eficiencia, el mismo cambio climático nos ha permitido explorar nuevas regiones en cultivos donde por ejemplo la fruticultura no se daba en nuestro país”.