Chile se une a coalición que busca movilizar miles de millones de dólares para innovar en agricultura

Con socios gubernamentales y no gubernamentales, la iniciativa liderada por Emiratos Árabes y EE.UU. busca incrementar la inversión a nivel mundial para satisfacer las necesidades de alimentos, así como cuidar el planeta.

Para incrementar la inversión en la agricultura climáticamente inteligente y en los sistemas alimentarios, en la pasada COP26 se lanzó ‘la Misión de Innovación Agrícola para el Clima’ (AIM for Climate, por sus siglas en inglés). En esa ocasión, Joe Biden, Presidente de EE.UU., declaró un montoinicialde $4 mil millones de dólares en inversiones para la agricultura apoyada por las comunidades y para la innovación en sistemas alimentarios.

El mes pasado, durante el primer encuentro de ministros de AIM for Climate, organizado en la Expo 2020 de Dubái, se anunció la nueva meta de recaudar $4 mil millones de dólares adicionales para la COP27. Además se sumaron los compromisos de siete nuevos socios gubernamentales, incluido Chile.

‘AIM for Climate es una iniciativa histórica centrada exclusivamente en aumentar la inversión y permitir mayores asociaciones público-privadas e intersectoriales centradas en los desafíos de combatir el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria mundial’, explica Jaime C. Adams, asesora senior para asuntos internacionales de la Oficina del Jefe Científico del Departamento de Agricultura de EE.UU. y representante senior de AIM for Climate, en entrevista con ‘El Mercurio’.

Líder mundial

‘Agradecemos el apoyo del Gobierno de Chile a AIM for Climate. El compromiso del país ilustra su voluntad en ser un líder mundial en el apoyo a sus agricultores y ganaderos al abordar el hambre global y la crisis climática’, agrega.

El proyecto cuenta con el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Estados Unidos, además del apoyo de más de 140 socios gubernamentales y no gubernamentales, como la Fundación Bill y Melinda Gates.

En ese sentido, señala Adams, ‘nuestra esperanza es que, juntos, los socios de AIM for Climate movilicemos nuevas inversiones —de miles de millones de dólares—, en agricultura climáticamente inteligente e innovación en sistemas alimentarios’.

Y enfatiza: ‘A medida que el clima continúa cambiando y la población mundial aumenta, la innovación agrícola es clave para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria global. Las tecnologías y los métodos innovadores son las herramientas necesarias para reducir los gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento global de los cultivos, así como apoyar a los agricultores y ganaderos’.

Adams destaca que ‘los socios gubernamentales proporcionan la base crucial de AIM for Climate, a través de una ola de nuevas inversiones públicas en agricultura climáticamente inteligente e innovación en sistemas alimentarios’.

‘Pero (también) se invita a otros sectores, incluidas las empresas, la filantropía y otros socios no gubernamentales, a construir sobre esa base con ‘sprints de innovación’ (inversiones en esfuerzos específicos, con alto impacto y acelerados) o proporcionando conocimientos críticos para identificar brechas de inversión, desafíos y oportunidades’, puntualiza.

De hecho, en el primer encuentro de ministros de AIM for Climate, organizado en la Expo 2020 de Dubái el mes pasado, se anunció que se aceptan propuestas de ‘sprints de innovación’ para 2022 en cuatro áreas focales que se lanzarán en la COP27: pequeños agricultores en países de bajos y medianos ingresos; reducción de metano, tecnologías emergentes e investigación agroecológica.

Desde Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias ya participa en uno de los ‘sprints de innovación’ de la organización, el proyecto ‘Oportunidades de secuestro de carbono orgánico del suelo en América Latina y el Caribe’.

Según se indica en el sitio web de AIM for Climate, el objetivo de la iniciativa, que se espera sea completada en mayo de 2025 con una inversión total de cerca de $1,5 millones de dólares, es contribuir al diseño de usos y manejo de tierras con alto potencial de secuestro de carbono orgánico del suelo en los sistemas de producción agrícola de América Latina y el Caribe. Y también desarrollar capacidades en estas regiones para la cuantificación y seguimiento de secuestro de carbono orgánico del suelo.

En esa línea Adams destaca que ‘Chile, al igual que otros países contribuyentes de AIM for Climate, está trabajando arduamente para mejorar la producción agrícola a través de una mayor inversión en innovación agrícola climáticamente inteligente para mitigar los impactos de la agricultura y los sistemas alimentarios en el clima, y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes, mientras aumenta de manera sostenible la productividad e ingresos agrícolas’.

Avances tecnológicos

Asimismo, Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub y exministro de Medio Ambiente, quien participó en el primer encuentro de ministros de AIM for Climate, organizado en la Expo 2020 de Dubái, explica que ‘como Global Methane Hub —proyecto internacional con base en la PUCV enfocado en reducir las emisiones de metano de la energía, agricultura y residuos, que constituyen 96% de las emisiones globales de metano antropogénico— anunciamos en la reunión ministerial que apoyaremos a los países y empresas que quieran reducir su contribución a las emisiones de metano’.

‘A la vez, el secretario de agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, anunció un ‘sprint de innovación’ en el que participaremos activamente para reducir las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) del sector’, agrega.

En ese sentido, señala que ‘las demandas emergentes en el mercado alimentario nos muestran que debemos estar atentos a los avances tecnológicos e incorporarlos para mantener la competitividad del sector. Debemos mejorar la inversión en investigación y desarrollo, particularmente en el sector privado, para adoptar estas nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, romper los esquemas históricos para apoyar la articulación público-privada’.

Y agrega: ‘AIM for Climate tiene mucho que aportar en identificar las innovaciones necesarias y ampliar su uso mediante apoyo técnico y financiero’.