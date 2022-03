Celagro, la revolución de las motos en labores agrícolas

Me llamó la atención que en Australia y Nueva Zelanda se usaban motos en vez de los tractores fruteros típicos del campo chileno. Empezamos a implementarlas en Chile, cuenta Patricio Middleton, socio fundador de Celagro (Compañía, eficiencia, labores agrícolas) a propósito del comienzo de Celagro, en conversación con El Agro.

En el sector agrícola hay grandes desafíos, especialmente en el campo, donde la mano de obra no es especializada, a la gente no se le ha educado, y por lo tanto no son productivos. La mayoría son extranjeros, explica.

“400 labores agrícolas puedes hacer con una moto en vez de un tractor, hoy un tractor cuesta $ 40.000 al día en mantención, y las motos, 11 mil. Un tractorista cuesta 40.000 pesos…entonces, es mucho más barato que el tractor. Además, las motos hacen un 30% más de há porque son más ágiles. Además, el costo inicial de un tractor es de 20 o 30 millones de pesos, y el de una moto, 7 millones”, dice Middleton.

Añade que “la moto no reemplaza 100 % al tractor, pero qué porcentaje del tiempo un tractor trabaja efectivamente? Por ejemplo, en el sur en los frutales se espera que se seque el suelo para aplicar cobre, con la moto incluso se puede entrar aún lloviendo, porque la flotabilidad des muy alta”.

“Hay 400 labores que se pueden hacer con las motos y reemplazar a un tractor, desde poner cercos eléctricos, aplicación de herbicidas donde la moto es imbatible aplicando más de 100 lts por há…corte de pasto, etc. Los problemas son 3: primero, que se las roban, segundo, que son rápidas, pero existen las barras anti vuelcos, y tercero, la capacidad de remolque”.

El costo de implementación es bajísimo, tu vendes un tractor y te sobre plata. No estoy en contra de los tractores, pero sí en contra de la poca eficiencia.

Motos Honda

Yo vendo un concepto bajando los costos. Ahora cobramos por entrega técnica.

Las mejores clientas para nosotros son las mujeres, porque no se ven mujeres arriba de los tractores.

Mi visión es llegar a California, hemos crecido a tasas cercanas al 30%, pero yo creo que esto va a explotar. www.celagro.cl