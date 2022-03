Juan Mendiburú, presidente de Indupan: “El efecto de la guerra en el precio del pan recién lo vamos a comenzar a ver en las próximas semanas. El alza hasta ahora ha sido por la pandemia”.

El dirigente de los panaderos conversó con El Agro. Señaló que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania “nos afecta sobre manera porque ya veníamos con un alza a nivel mundial desde hace dos años por la pandemia, debido a la baja producción, y menor stock. Entonces tuvimos un alza de cerca del 40% en el trigo, y hoy aparece el trigo a nivel internacional un 25% más caro”.

“Las alzas en el pan hasta ahora han sido efecto de la pandemia, los efectos de la guerra se van a ver de aquí en adelante -aseguró-,porque Rusia produce el 30 %. También se ha afectado el precio del maíz y todos los granos y estamos a la expectativa de qué va a pasar con el petróleo y el gas, las panaderías dependemos mucho de ellos”.

Agregpo que “los panaderos somos el último eslabón de la cadena, somos los que damos la cara, pero somos los malos de la película ante la gente. Yo veo la situación muy grave, hace meses pensé que el pan no llegaba a los 2.000 pesos…me equivoqué. Y esa es un alza de un 30 o 35% en dos años, es mucho”.

“Lo peor fue la pandemia, la guerra es como la guinda de la torta…pero no sé qué va a pasar porque también subieron los aceites y las grasas provenientes de Argentina. Lamentablemente somos los terceros consumidores de pan en la región con 85 kilos per cápita. Pero acá producimos 30 % de harina para panificación, nosotros importamos mucho. La harina ya está subiendo, los panaderos somos menos espectadores, no podemos hacer nada”, dijo.

Precio del pan

El trigo que se siembra en Ucrania y Rusia, se cosecha ahora en mayo y junio, hoy no hay escasez, pero no sabemos qué va a pasar con esa cosecha.

Hoy se especula mucho con los precios, y si se alarga en el tiempo y creo que ahí si que se va a complicar el abastecimiento de aquí a fin de año.

En las panaderías más de 20% de costo del pan es combustible y energía. Hoy pagamos el doble por un kilo de gas de lo que pagábamos hace un año…

Consumo

La venta de pan es estacionaria. En verano, baja. En pandemia se mantuvo, pero hubo panaderías que se vieron muy afectados, por ejemplo, los que entregaban a colegios. La gente igual si sube mucho tiende a comprar menos pan, con la misma plata compran menos panes.

La gente se molesta porque cree que es cosa de uno. Cuando sube el pan, no es como la bencina, somos 12 mil panaderos en Chile, y cuando sube la harina el alza no la traspasamos de inmediato siempre nos demoramos hasta un mes. Antes de la pandemia el pan subía una vez al año, y sería.

En las próximas semanas o en un mes más veremos los efectos de la guerra. Esta guerra nos agarró con bajo stock de trigo a nivel mundial y precios del petróleo muy alto.

Producción nacional

Si no hay incentivos para el agricultor para sembrar trigo de buena calidad son pocos, no somos país netamente triguero, y por lo tanto los volúmenes no son altos. Sería el ideal que Chile produjera el 70% de lo que consume. Hoy tengo entendido que importamos el 70%.

Panaderos

Yo estuve en un congreso latinoamericano de panaderos, y los problemas son comunes, el precio del trigo, la escasez de mano de obra y el bajo consumo. Para nosotros nos fue muy difícil trabajar en pandemia, y el pan se produce día a día, nosotros no paramos. Hoy subieron todos los insumos, en las pastelerías también, la azúcar, etc.

Proyecciones

En Indupan siempre hacemos campañas para mantener el consumo. Por ejemplo, el desayuno saludable, el concurso de marraquetas, etc. En Chile se hace un muy buen pan y velamos porque las panaderías trabajen de mejor manera. No proyectamos precios a futuro, que esté en 2.000 pesos suena feo.