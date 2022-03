Reimpulsarán proyecto de planta desalinizadora para enfrentar la crisis hídrica en la Provincia de Petorca

El secretario de Estado aseguró que hay voluntad para buscar soluciones en conjunto, impulsar coordinación con otros ministerios y destrabar proyectos que permitan mejorar la seguridad hídrica.

Entre estos, mencionó la posibilidad de una planta desalinizadora, como una iniciativa piloto a gran escala, para el regadío del valle de Longotoma.

Argumentó que eligió Petorca ‘por ser el lugar de mayor crisis hídrica del país, de mayor pérdida -producto de la falta de agua- para los pequeños y medianos productores, frente a lo verde de otros que tienen acumulación de derechos de agua’.

Junto con destrabar proyectos, consideró fundamental impulsar la creación de los comités regionales por la seguridad hídrica, hacer ver la situación de los acuíferos, fiscalizar mejor y redireccionar recursos con prioridad en estos sectores.

En la cuenta pública del 21 de mayo de 2015, el gobierno de la época anunció ante el Congreso que se invertiría en plantas desaladoras en Arica, Copiapó, Limarí, Choapa, La Ligua y Petorca.

Para estas dos últimas comunas se contemplaba la instalación de plantas en los sectores de Pullally y Longotoma para agua potable rural y para riego en las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, en una superficie de 7.500 hectáreas, con cultivos de palta Hass, cítricos, uva de mesa, almendros, nogales y tomates.

Respecto de los primeros desafíos de su gestión, Valenzuela expuso que evaluará la condonación de créditos Indap a personas que no han podido cultivar, se trabajará en la fiscalización de abusos en el valle de Petorca y en una mesa de trabajo con Impuestos Internos ‘por el tema del alza desmedida de algunos predios agrícolas, de pequeños que no tienen riego, que no tienen cultivo; sin embargo, ahora tienen además la amenaza de los remates’.