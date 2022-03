Paltos: Portainjertos clonales ganan terreno

A pesar del mayor costo de las plantas, esta tecnología se está posicionando como una de las más requeridas por los productores, sobre todo en condiciones de replante. El patrón más usado en Chile es Dusa.

Los viveros que producen plantas de paltos con portainjertos clonales se quedan sin oferta. La causa es la permanente demanda de los productores, que ven en ellos una fórmula para mejorar volumen y calidad.

‘Al usar portainjertos clonales, los productores están apostando a tener una genética mejorada en aspectos relevantes como una mayor adaptación a nuestros suelos arcillosos de baja aireación y un aumento en la producción, debido a que la planta clonal de palto en su conjunto es un material vegetal que tiene un potencial de desarrollo más alto’, afirma Francisco González, asesor de la consultora BellotoAgro.

Es que al usar un portainjerto clonal se tendrán plantas más vigorosas y con menor índice de añerismo que las tradicionales, fruta de mejor calibre y huertos más homogéneos, con menores costos de mantención y más productivos.

‘Respecto de este último punto, en 2013 un estudio de la PUCV, donde se probaron algunos portainjertos clonales y de semilla, reveló que la producción acumulada luego de los tres primeros años de un patrón clonal de Dusa era el doble (120 kg/árbol) que la del patrón Zutano de semilla (60 kg/árbol)’, indica Francisco González.

De esta forma, un productor podrá darse el lujo de realizar plantaciones en densidades medias y conseguir resultados similares o incluso mejores que los de un proyecto en alta densidad.

‘He visto proyectos en que huertos hechos con patrones clonales, plantados en densidades medias, recuperan el capital invertido en el mismo plazo que los de alta densidad’, asegura Francisco González.

Y el interés ya se nota a nivel de viveros.

‘Los productores tienen que tener claro que la capacidad de los viveros de producir estas plantas es limitada. De hecho, hoy hay lista de espera, lo que es una clara señal de que la demanda es mucho mayor a oferta existente’, dice Gonzalo Vargas, asesor experto en paltos.

Por lo mismo, no es de extrañar que las plantas con patrones clonales puedan costar hasta tres veces más que una con portainjerto de semilla, aunque los expertos coinciden en que vale la pena realizar la inversión.

La oferta disponible

En la actualidad hay cuatro patrones clonales de palto disponibles comercialmente en Chile, siendo Dusa el que, hasta ahora, ha conquistado más superficie.

‘Dusa representa alrededor de 95% de las plantas clonales vendidas en Chile. Hay que tomar en cuenta que en los últimos siete años se han vendido más de un millón de plantas con este patrón’, sostuvo Consuelo Fernández, supervisora del área de investigación y desarrollo y de negocios internacionales del vivero Brokaw Nursery, durante el ciclo de charlas ‘Camino a la sustentabilidad’, organizado por el Comité de Paltas.

De hecho, en la actualidad es el más recomendado por los asesores, debido a que además de ser tolerante a Phytophthora cinnamomi y sufrir menos añerismo, es capaz de lograr rendimientos productivos altos y más homogéneos.

‘Si con un patrón de semilla producíamos en el mejor de los casos entre 15 y 20 ton/ha, con Dusa podemos llegar a 25-30 ton/ha’, asevera Gonzalo Vargas.

Este patrón es especialmente útil para hacer replantes de palto sobre palto y plantaciones en suelos vírgenes.

Si bien la tolerancia de Dusa a la salinidad es inferior a la de otros portainjertos, Francisco González señala que en condiciones de concentración de cloruros no muestra un mal desempeño.

‘Este año me tocó ver un huerto de paltos sobre portainjerto Dusa en esa condición, que cuajó de forma similar a Zutano, pero que tiene mucho menos follaje quemado’, detalla.

Otro de los patrones clonales que se están usando en la actualidad es Toro Canyon, que según algunos asesores es vigoroso y similar a Dusa, pero presenta algunos problemas en su propagación.

En ese grupo también se encuentra Borchard, que destaca por ser resistente a condiciones de carbonatos y tener posiblemente tolerancia a sales.

Duke 7, en tanto, resalta por ser un patrón vigoroso, tener tolerancia a Phytophthora cinnamomi y producir precozmente fruta de buen calibre. Sin embargo, su uso no se recomienda para suelos con problemas de salinidad.

Los que vienen

El alto interés de los productores por los patrones clonales lleva a que los expertos proyecten que el catálogo de opciones seguirá creciendo.

De hecho, desde Brokaw Nursery comentan que en los próximos años deberían encontrarse disponibles comercialmente varias opciones que figuran bajo su representación en Chile.

Según Consuelo Fernández, los más próximos en estar disponibles (entre uno y dos años más) son Steddom, Uzi y Zentmyer, tres portainjertos de propiedad de la Universidad de California, cuya licencia internacional pertenece a Westfalia Fruit.

‘Estos tres patrones se encuentran en Chile y ya salieron de cuarentena en 2020. Son patrones que se han vendido algo en California y sabemos más o menos cómo se comportan’, sostiene.

Steddom, por ejemplo, destaca por su alta tolerancia a Phytophthora cinnamomi y una resistencia moderada a sales.

‘Este patrón cuando ha sido comparado con Dusa ha mostrado mejores rendimientos, aunque no en todos los lugares’, dice Consuelo Fernández.

Por su parte, Uzi cuenta con plantas muy vigorosas y una alta tolerancia a Phytophthora cinnamomi.

‘Además, en dos de nuestros ensayos en la zona de Santa Bárbara, en California, ha demostrado tener bastante buenos rendimientos en cuanto a productividad, aunque se ha reportado que es sensible a sales (cloruros)’, asegura Fernández.

El patrón Zentmyer, en tanto, destaca por ser altamente tolerante a Phytophthora cinnamomi, aunque muy susceptible a sales.

‘En California no ha mostrado buenos resultados, ya que el problema de sales está presente en casi toda la zona de plantación de paltos. Sin embargo, he escuchado que en zonas de Sudáfrica, donde las sales no son un problema, se está comportando bastante bien’, explica Fernández.