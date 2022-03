Carnes: Paraguay mantiene liderazgo en Chile y mejora precio de venta, entre enero y febrero

En los primeros dos meses del año, Paraguay se posiciona como el mayor proveedor de carne bovina de Chile con un total de 16.337 toneladas, a pesar de que ese volumen representa una mínima reducción del 0,7% en comparación al acumulado de enero y febrero del 2021.

Paraguay mantiene la tendencia de los últimos dos años, donde lideró las ventas a Chile, ubicándose por encima de Brasil, quien es el mayor competidor en volumen y precio, según indica valoragro.com.py.

De acuerdo al informe mensual de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA), Paraguay logra una mejora del 18,9% en el precio promedio de venta de la tonelada exportada, pasando de US$ 4.737 en el acumulado de enero y febrero del 2021 a US$ 5.631 en 2022.

Brasil se ubica como segundo principal exportador a Chile con 11.312 toneladas y un valor medio de venta de US$ 5.044. Seguido, se encuentran Argentina con 3.953 toneladas (US$ 7.199), Colombia con 1.241 toneladas (US$ 5.534), y Estados Unidos con 723 toneladas (US$ 11.895).