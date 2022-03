Falta de barcos en el mercado complica a exportadores de uva de mesa de Atacama

Productores explicaron que han tenido que guardar la fruta en frigoríficos a la espera de encontrar naves disponibles para su traslado.

Hasta cuatro veces ha aumentado el costo del transporte en barcos para las exportaciones de uva de mesa de la Región de Atacama. La falta de navíos en el mercado complica a los productores locales que ven cómo sus productos pierden valor en frigoríficos y suben sus costos generales.

Desde la Asociación de Productores del Valle de Copiapó (Apeco), expusieron que este año la meta es enviar cerca de 11 millones de cajas al extranjero siendo Estados Unidos, Medio Oriente y China los principales destinos que tiene la uva de exportación de Atacama. La tarea no ha sido fácil.

El presidente de Apeco, Mario Holvoet, dijo que ‘espero que podamos mandar la uva en el tiempo más acotado’. El empresario comentó que su plan era enviar 300 mil cajas de uva, pero que tiene 70 mil a la espera de barcos en frigoríficos que también están escaseando en la zona.

En el valle de Copiapó hay 37 productores de uvas en 6.500 hectáreas plantadas al interior de la comuna de Tierra Amarilla. La temporada se extiende desde diciembre hasta el mes de abril y el sector productivo en la región de Atacama genera más de 15 mil puestos laborales.

‘Hay escasez de barcos porta contenedor. Tenemos una producción con los frigoríficos llenos. En el caso mío tengo el 20% en cámaras y no se ha podido embarcar por la falta de barcos. Además, los que iban a Rusia, que no era tanto, se pararon’, puntualizó Holvoet.

El agricultor recalcó que este problema no solamente afecta a Chile sino que es un tema mundial.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex), Ronald Bown, comentó que ‘nuestra industria se caracteriza por realizar los máximos esfuerzos para cumplir con las exigencias de cada mercado, así como también cumplir con el compromiso de mantener abastecidos a los mercados del mundo, (pero) lo cierto es que a nivel nacional y mundial hay condiciones que están afectando el normal proceso de exportación, como son una logística más lenta derivada de protocolos e inspecciones covid-19, especialmente en China, así como también una menor disponibilidad de contenedores y trabajadores a nivel de puertos, (y) también a nivel de procesos de cosecha y packing’.

Desde la asociación informaron que la situación de los altos costos marítimos es una preocupación que incluso llevó a la creación de una Coalición Global de Asociaciones de Comercialización de Frutas Frescas para hacer frente a ello, la cual está conformada por asociaciones de frutas y verduras frescas de África Occidental (Afruibana), China (China Chamber of Commerce of I/E of Foods Stuffs, Native Produce and Animal By-Products), Países de África, El Caribe y Pacífico (ColeACP); Unión Europea (Copa y Cogeca, y Freshfel Europe); Estados Unidos (International Fresh Produce Association, IFPA); Canadá (Canadian Produce Marketing Association, CPMA), y Latinoamérica, Oceanía y Sudáfrica (Asociación de Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur, Shaffe).

En cuanto a las consecuencias derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania, Bown, aclaró que ‘hasta ahora no ha tenido efectos en nuestras exportaciones, pero estamos monitoreando la situación de manera constante para poder responder a lo que vaya ocurriendo’.

Las frutas enviadas a Rusia alcanzaron en 2020-2021, US$ 100 millones, ‘los cuales potencialmente podrían convertirse en pérdidas, en la medida que no existan nuevos mercados alternativos. Sin embargo, nuestra industria activamente busca la diversificación de la fruta, por lo tanto, la guerra significará una redirección de los envíos a otros mercados tales como la Unión Europea y EE.UU., entre otros’, aseguró el presidente de Asoex.

Por su parte, los productores del Valle de Copiapó están a la espera de la designación de las nuevas autoridades de agricultura de la Región de Atacama para plantear sus problemáticas y buscar alguna vía de apoyo.