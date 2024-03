Comparte

‘Miguelito‘ respondió con todo a Ernesto Belloni, luego que el hombre detrás de ‘Che Copete’ lo criticara por su participación en Tierra Brava. Para el ex chico reality, Belloni “es el menos indicado para darme clases de moral”.

Hans Malpartida, más conocido como ‘Miguelito’ fue uno de los invitados a Podemos Hablar, instancia en donde le recordaron los comentarios de su ex compañero de Morandé con Compañía, quien lo destrozó en un programa de YouTube.

En dicha instancia, Belloni señaló que el hombre de talla baja “ahora tiene cara de viejo” y anda “mirando pechugas”. Además, aseguró que el personaje de niño interpretado por Malpartida “murió hace tiempo” y que actualmente “ya es viejo y caliente”.

“Es el menos indicado para darme clases de moral”

Pese a que Miguelito intentó no responder a Belloni, de igual manera le dejó un potente recado.

“Yo no acostumbro a hablar mal de mis compañeros, de nadie. No me caracteriza. Yo demuestro en cancha lo que soy. Si yo hablara mal y le respondiera, partiría diciendo que es el menos indicado para darme clases de moral”, indicó.

Ante el comentario, el conductor del programa, JC Rodríguez, le preguntó si se refería al tipo de humor de Belloni. “No voy a decir nada, ¿para qué? No es necesario que yo lo diga”, replicó.

“Si él tiene algún drama conmigo me encantaría que me dijera”, cerró Miguelito.