Comparte

El senador Karim Bianchi (ind) aseguró que “fui abducido”. El parlamentario contó una experiencia paranormal que vivió en 2012, donde, supuestamente, habría tenido contacto con seres extraterrestres. El presunto hecho harbía ocurrido cuando “venía camino de Natales a Punta Arenas”.

La historia fue ralatada en la última emisión de Not News del canal Vía X, en donde compartió con la diputada Helia Molina, el abogado Hugo Gutiérrez y el exconcejal de Santiago, Ismaél Calderón. Los panelistas comenzaron a hablar sobre ufología, momento en que el congresista contó la supuesta experiencia.

“Se me acerca una luz que giraba en un platillo. Se me apaga el vehículo… Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo. Luego, aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante y, con la persona que estaba hanlando, le dije: ‘ya llegué’, relató el senador Karim Bianchi.

Senador Karim Bianchi: “vehía buhos y lechuzas en todas partes”

“Después de ese evento, veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta. Me saqué la carta y tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos de la lechuza”. Tras aquello, “llegó una persona y me regaló un buhó, vi a una amiga con una polera de búho”.

“Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que llego a mi oficina, yo trabajaba en una radio, llegó un viejo pelado chico a mi oficina y me trajo unos papeles y me dijo: ‘usted tiene que difundir el mensaje’ y me pasa unos papeles secretos de la NASA. Me cuenta que él era una persona de otro planeta y yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos”, contó el parlamentario.

En cuanto al paradero de los supuestos documentos, el senador Karim Bianchi aseveró que aún los tiene.