De modelo a abogada con postgrado: El nuevo estilo de vida de Romina Zalazar

Vendió su automóvil para financiar sus estudios.

Romina Zalazar era una de las modelos más codiciadas por la farándula, ya que siempre causaba alguna polémica, por esa razón las invitaciones a programa y a eventos no paraban. Pero todo cambió, ya que encontró un nuevo rumbo en su vida.

La ex modelo entró a la Universidad de Ciencias de la Informática (Ucinf) para estudiar derecho y el año pasado rindió su examen de grado e incluso realizó su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Providencia donde estuvo seis meses.

“Me tocaron causas de asuntos civiles y de familia, como demandas de alimentos, divorcio, cuidado personal. Me asignaban carpetas para tramitar, presentaba causas, hablaba con clientes. Pasaba en los Tribunales de Familia”, señaló en una entrevista con un medio nacional.

Los casos familiares fueron la especialidad de Zalazar, ya que realizó un postgrado en Derecho Familiar en la Universidad de Los Andes, que pagó con la venta de su automóvil.

Zalazar actualmente se encuentra trabajando en la empresa Defensa Deudores donde se desempeña en el asesoramiento a personas con problemas financieros. “Me dieron la primera oportunidad y estoy eternamente agradecida. He aprendido muchísimo”, agregando que su horario de trabajo es “desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Me muevo en micro y metro, y vivo contenta”.