Kenita Larraín lo dijo todo: Reveló con qué deportista se fue mientras aún estaba con Zamorano

Después de años de especulaciones la rubia Kenita Larraín contó la verdad sobre el su rompimiento con Iván Zamorano. En entrevista con Primer Plano la modelo reveló secretos del mítico día en que suspendió su boda con el astro del fútbol chileno.

La modelo confesó que al momento de hacerse pública la noticia, ella se encontraba en España junto al tenista Carlos Moyá. Incluso agregó que el quiebre habría sido antes, pero Zamorano insistió en seguir con los preparativos de la ceremonia.

“Me acuerdo que ese día que terminamos con Iván, el sábado, fue heavy. Tomó sus cosas, se fue a la casa de su mamá, porque vivíamos en mi departamento, y el domingo, chateando (a través de Messenger), típico que te aparecía el monito, y aparece (Carlos Moyá) y me escribe ‘hola, ¿cómo estás?’”. Dijo que fue como que le hubiese caído del cielo, “porque yo estaba destrozada. Porque (con Zamorano) habíamos peleado y habíamos quedado en que no nos íbamos a casar, habíamos roto la relación”.

Kenita agregó que le contó todo lo que estaba pasando: “En ese momento lo estaba pasando pésimo, destruida, mal. Sabía lo que se me venía, todo Chile encima. Y empezamos a conversar, le conté que había terminado el día anterior, que estaba mal. Chateamos mucho tiempo y al final me dice ‘¿quieres venir a España?’, para que no estuviera tan mal, tan sola. Yo le dije ‘bueno’ y me tomé el avión y me fui a España”, dijo la ex modelo; quien también contó que pese al quiebre, Zamorano continúo con los preparativos. “No habíamos tomado la fecha para el Civil. Y yo estando de viaje, Iván tomó la fecha para el Civil, el día jueves. Por eso es que la prensa se enteró el día jueves. Él no suspendió nada. El miércoles hizo igual su despedida de soltero ¡y yo no estaba en Chile!”.