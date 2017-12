Luis Jara habló sobre las críticas en su contra y su look: "Me gusta como me veo, me complace, me creo la raja"

El animador y cantante aseguró que no se lamenta de nada, asegurando que no pierde el foco “en lo que no es relevante”.

Luis Jara ha sido criticado por la gente debido a su ego, las manifestaciones en su contra se pueden apreciar en redes sociales y en las últimas presentaciones del Copihue de Oro.

En una entrevista con un medio nacional, el animador y cantante declaró que “uno no puede levantarse pensando que las cosas te pasan porque hay alguien dispuesto a hacerte daño. Mi trabajo es de dominio público. La gente opina y la verdad es que yo no pierdo el foco en lo que no es relevante, crezco, me fortalezco, no pierdo el eje”.

“Escucho lo que hay que escuchar. Y la verdad es que no tengo nada que lamentar, soy un tipo muy bendecido en eso. Y al final, después siempre pienso ‘¿qué tan malo puede ser?’. Por eso, este año ha sido un año para el aprendizaje”.

El interprete de “Un golpe de suerte”, tambien tuvo tiempo para referirse a su look, el cual está inspirado en empresario italiano Gianluca Vacchi “Mira, las canas son parte de mi experiencia. Y me gusta como me veo, me complace, me creo la raja. Y este look aporta a una etapa de mi vida en que no tengo que andar fingiendo que soy un gallo joven, sino que soy un tipo vigente, que es lo más importante”.

“Por mucho tiempo luché por aceptarme yo mismo. Y hoy en día estoy en un proceso de plenitud de esa aceptación y eso es algo que no es tan fácil en un país como el nuestro, donde tener personalidad o hacer esos procesos públicos no es bien mirado”, concluyó.