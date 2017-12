VIDEO | Raquel Argandoña responde a las provocadoras fotos en Instagram de su hijo: "No le hace mal a nadie"

Luego de las aclaraciones de Nano Calderón sobre las provocativas publicaciones en su Instagram, con mujeres semidesnudas, portando armas y altas sumas de dinero. Su madre, Raquel Argandoña alzó la voz en el matinal Bienvenidos.

“La Quintrala” defendió las publicaciones de su hijo, asegurando que son inofensivas y no le hacen mal a nadie, puesto que se tratan de cosas “normales para su edad”

Mi hijo es una cabro joven, tiene 20 años, estudia, va a pasar a tercer año de Derecho, no toma, no se droga y gana su plata. Hace cosas de joven normal, tiene su personalidad, es un cabro sano. No le hace mal a nadie”, Aseguró.

Argandoña además aseguró que su hijo, además de estudiar, tiene un emprendimiento de ventas que le permite ganar mucho dinero.

Cuando el panel le preguntó por su opinión, ella respondió “Mi hermana me dijo ‘esas fotos, cómo se le puede ocurrir’. Ella es súper conservadora, yo no encuentro nada de malo, yo soy súper moderna, no se hagan los cartuchos. Son amigas de él, y lo hizo para ganar más seguidores”.