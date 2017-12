Fuga de Horacio Möller sacó aplausos en redes sociales

El capítulo de Perdona Nuestros Pecados estuvo marcado por el allanamiento que realizó el Nicanor.

Gabriel Cañas es el actor que interpreta a Horacio Möller y su actuación durante el capitulo de este miércoles fue aplaudido en redes sociales.

Möller se dio a la fuga antes de que la policía encontrara la cocaína que guardaba en su habitación de la Hostería de Villa Ruiseñor. Posteriormente el hijo mayor de Ernesto tuvo un intenso dialogo con las mujeres de “La Casona”.

MIRA LOS TWITS ACÁ:

El Horacio aunque se mande sus miles cagasos no me puede caer mal es como ese amigo que sea como sea siempre es buena tela :c

Con una mamá como María Elsa y un papá como Horacio no me extraña que Benito sea el cisarro de villa ruiseñor #HoracioAcorralado

El mas mino y mejor actor de @PnpMega @gabrielcanasg Horacio …. me tiene los nervios de punta… me angustia, me enternece , me da rabia y me hace llorar #HoracioAcorralado pic.twitter.com/EcpaRF1Iic

— Ivan Miño Lucero (@ivanminol) 14 de diciembre de 2017