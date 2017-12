Otro más: Hombre argentino se operó 9 veces para ser "igualito" a Ricky Martin

Fran Marino se operó nueve veces para ser el doble del cantante.

Muchas personas quiere parecerse a sus ídolos, pero un ciudadano argentino superó todos los límites. Fran Marino se hizo conocido en su país por aparecer en el programa Cuestión de Peso y ahora asegura ser igual a Ricky Martin

Luego de perder 92 kilos de peso, Marino se realizó una serie de operaciones, la primera de ellas fue un retoque a su nariz.

Pero las cirugías comenzaron a ser una adicción para el argentino. “Inicié en el año 2010, voy por la novena cirugía, sin contar el botox y el metacrilato. La belleza te da un poder que es muy difícil de rechazar. Cuando estás con un aspecto personal no es muy agradable y la gente te trata diferente. La cirugía es un camino de ida. No podés parar”.

Marino aseguró que se sometió a una liposucción de trasero, para luego usar esa grasa en sus pómulos. Después me despegué el surco nasogeniano de la cara y me lo rellenaron con metacrilato, al igual que en la frente. Además, me hice un retoque en el mentón por tercera vez por una mala cicatrización”, agregando que “ya me dicen que me parezco mucho a Ricky Martin”.