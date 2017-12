Ex juez de Master Chef Chile sufrió accidente cerebral

El ex jurado de Master Chef Chile, Ennio Carota quiso explicar el episodio médico que vivió el 29 de noviembre en Miami, mientras grababa escenas para el programa Master Chef Latino para Telemundo.

El cocinero sufrió un accidente cerebrovascular y tuvo que ser hospitalizado.

“El doctor me dijo que me afectó la parte que está relacionada con el habla y que podría haber quedado sin poder hablar”, señaló al diario Las Últimas Noticias (LUN). En todo caso, aseguró que pese a que no quedaron secuelas, sí quedó con supervisión médica. “Tengo que bajar el colesterol y cuidarme la presión”

“No tengo ningún problema con la muerte. No me asusta, pero sí me preocupa quedar mal, con alguna secuela. Preferiría morir de una. Pero tengo hijos pequeños y una señora maravillosa. Quiero seguir disfrutándolos. Ahora estoy ocupado de mi salud”, finalizó el ex jurado de “MasterChef Chile”.