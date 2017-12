Luli se defendió del bullying de Eugenia Lemos: "Hay gente que no madura"

Todo comenzó durante el ultimo del programa la Divina Comida.

Durante el último capítulo de la Divina Comida, Eugenia Lemos volvió a burlarse de Nicole “Luli” Moreno. En el momento en que la trasandina contaba que iba a cocinar, apareció un “Chanchito” con una cabellera similar a la de la ex reina de Viña del Mar.

Luli no quedó indiferente y respondió duramente en el programa Intrusos de La Red.

“No entiendo por qué todavía hay gente que no madura, pero bueno. Es parte del show. Hay cosas que ya no me afectan en lo absoluto. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Preocupada en otras cosas”.

Pero no todo quedó ahí, ya que Lemos le respondió a Moreno, argumentando su inocencia.”Quiero aclararle a Luli que eso no lo hice yo, decirle a la producción que eso fue nada que ver. Jamás me metería con algo así. Me parece súper mal. Yo creo que ellos deberían ir a pedirle disculpas”.

