Julia Fernández se cansó de las críticas y emitió un comunicado

En redes sociales comentan que la modelo está muy delgada.

Julia Fernández comenzó de a poco a retomar su vida normal luego del accidente que sufrió junto a Ignacio Lastra, de hecho, la ex chica reality se ha convertido en una especie de vocera, ya que ha tenido que hablar en redes sociales sobre el estado de salud de su pareja.

Una foto que la modelo subió en su cuenta de Instagram, fue comentada por una usuaria que le preguntó por qué estaba tan delgada.

Lo anteior no le gustó a Fernanández y emitió un comunicado a través de la misma red social.

“Ustedes ven una sonrisa todos los días… pero no tienen idea de lo que pasa en mi corazón y en mi cabeza… feliz siempre me van a ver en todos los momentos… pero la verdad no… no son buenos momentos”.