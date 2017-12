Martín Cárcamo contó los detalles de su accidente de hace un año

El animador sintió “miedo” y aseguró que tiene mala suerte.

El accidente que tuvo Martín Cárcamo durante en el matinal Bienvenidos va a cumplir un año y el animador contó todo lo que sintió ese día.

“Esta cuestión fue grave. Yo pensé que me habían disparado del cerro, que me habían disparado un postonazo del cerro. Nunca sentí un dolor tan grande”, declaró Cárcamo, agregando que “pensé que esto me había llegado en los testículos, por el dolor, pero no fue en los testículos”.

El rostro de Canal 13 aseguró que no había revisado la zona del golpe por “miedo”, pero que tuvo que hacerlo por recomendación de un doctor.

“El médico me dice ‘el problema no es aquí, Martín, vamos a ver si hay algo complicado cuando hagas pipí. Así que anda a hacer pipí ahora’. Y voy al baño de mi camarín, abro la puerta, me bajo los pantalones y empiezo a hacer pipí, y me dolió un poco. Al doctor le digo ‘me dolió un poco’. Y él me dice ‘¿Sabes qué? Yo creo que tienes que irte a la clínica a sacarte una radiografía”

Llego al masaje y me dicen ‘oiga, qué terrible lo que le pasó hoy día. ¿Cómo justo le iba a llegar un disco ahí? Rarísimo’. Y le digo ‘es que a mí me pasan cosas muy raras, señora. Perdí la visión de un ojo. Me puede llegar un pelotazo de cualquier parte y me llegó en el ojo y perdí el ojo. Después me llega un disco, puede ser en cualquier parte y me llega aquí. Entonces es como raro’. Como que atraigo una energía en las zonas importantes”

Entonces llego a la noche y, no me van a creer esta cuestión, pero yo prendo la tele y había una película de estas medias californias. La mala suerte (…) Y dije ‘aquí, Cárcamo, hay dos posibilidades. Cortas la televisión, y nunca sabrás cómo está, o ves el poder de la mente y veamos qué pasa’. Tomé el segundo camino. El poder de la mente”.