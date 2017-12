Mary Rose McGill y Junior Playboy se enfrentaron en curioso cuestionario

En el nuevo capítulo de CQC, la sección “Palabras Cruzadas” tuvo dos invitados completamente opuestos: Mary Rose McGill y Junior Playboy.

El segmento corresponde a una serie de preguntas de fuego rápido en la que ambos participantes contestan.

McGill reveló no haber estudiado nada, que nunca ha hecho dieta gracias a sus genes escoceses, que admira a Angela Merkel y que tiene una cartera Louis Vuitton.

Por su parte, José Luis Concha contestó que estudió secretariado computacional, que sí cuida lo que come, no supo quién es la canciller alemana y también es dueño de un objeto Louis Vuitton, en su caso una pulsera.

Además, cuando les preguntan si se consideran una de las 20 personas más atractivas de Chile, la socialité respondió que “por supuesto que no, no se me habría ocurrido nunca“, mientras que el ex chico reality reiteró que se considera “el número uno”.