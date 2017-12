Angie Jibaja salió a explicar su comentario en la foto de Ignacio Lastra

La modelo aseguró que todo se trataba de la letra de una canción hecha por ella misma.

Angie Jibaja había estado desaparecida de la farándula nacional, pero su nombre volvió a tomar revuelo cuando comentó una fotografía de Ignacio Lastra.

La modelo fue criticada por las fanáticas del ex chico reality, ya que consideraron que el comentario fue desafortunado.

Dado lo anterior, Jibaja tuvo que explicar que todo se trababa de una canción escrita por ella misma.

“Ignacio es mi amigo y Julia también. Ellos saben que tengo varias canciones. Uno de mis temas se llama camaleónica, y hay una frase que dice: ‘Aprendí a caminar de las cenizas, me pude levantar, tantas batallas no me hicieron aflojar, más de mis errores aprendí‘. Y eso lo canto en una canción donde me describo a mí misma. Lamentablemente hay gente mal intencionada que siempre está pensando lo peor del otro. Lo cierto es que yo a Ignacio lo adoro y él lo sabe. Jamás hubiera escrito algo con mala intención”, aseguró en una conversación con un medio nacional.