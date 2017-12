Julián Elfenbein vuelve a la televisión con nuevo look

Hace unas semanas, Julián Elfenbein anunció que regresará a la pantalla gracias al nuevo programa Pasapalabra de Chilevisión, el que estará dirigido a la familia.

El ex rostro de TVN conversó con La Cuarta sobre su regreso, comentando que “vengo a hacer este proyecto en específico y ahí veremos qué sigue. Me gustó mucho porque lo encontré entretenido, familiar y veraniego. Es distinto a lo que, en general, he hecho en televisión. Creo ser quien más formatos extranjeros ha hecho en Chile”.

Para su regreso a la pantalla le pidieron que se cortara el pelo, el que se había dejado crecer en el tiempo fuera de la televisión y que llevaba en un afro.

“Voy a sincerarme, Mi pelo siempre ha sido estilo afro, es mi peinado natural. En mi anterior etapa en la tele, lo usé corto, pero durante estos dos años fuera me lo dejé crecer aún más. Podría decir que fue parte de una etapa rebelde”, reveló el animador.

Además, explicó que “tuve la idea de hacer una encuesta en el canal. La mayoría me prefería como antes”, por lo que terminó cambiando su look.