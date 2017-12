Actitud de personaje de ‘Perdona Nuestros Pecados’ se ganó el odio de los espectadores

En el último capítulo de Perdona Nuestros Pecados, la audiencia está cada vez más atrapada en la trama a medida que se acerca el final de temporada, sabiendo que se acerca un momento crucial.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los televidentes fue la actitud de Silvia (Francisca Gavilán) quien se encontraba en una comida familiar junto con Camilo (Etienne Bobenrieth) y Nora (Lorena Capetillo).

El rechazo de la madre de Camilo por la relación entre su hijo y Nora cuando ella rechazó la invitación de la joven a una salida entre ellos y Lamberto fue muy comentado en redes sociales. Además, cuando le preguntaron si podían invitar a María Elsa, nuevamente se negó.

Al quedar solos, Lamberto le preguntó por qué rechazaba a Nora, a lo que ella respondió:

“Porque no me gusta, no me gusta nada en ella. Es terca como una mula, es arrebatada y quiere hacer lo quiere, se le nota a la legua que es Quiroga, no la soporto”.