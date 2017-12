El accidente que sufrió Carmen Gloria Arroyo antes de ser despedida

Mientras se dirigía a Chilevisión para reunirse con el director ejecutivo del canal, Javier Goldschmied, donde finalmente se le informó de su despido, la abogada Carmen Gloria Arroyo sufrió un accidente de tránsito.

Según lo informado por Las Últimas Noticias, el hecho habría ocurrido en la Autopista Central poco antes de las 10 horas. Un auto habría chocado la parte trasera de su vehículo. Si bien no habría tenido mayores consecuencias, el impacto causó que colisionara con el auto que se encontraba frente a ella.

“Mi auto quedó hecho mierda. Se lo llevaron los Carabineros y yo tuve que llamar a Bernardo (Borgeat, su pareja) para que me llevara el canal”, señaló al diario.

Además, la abogada habló sobre la reunión con su ex empleador. “Fue súper escueto. Me dijo palabras bonitas y de buena crianza, pero que el canal estaba casi quebrado y que no iban a tener dinero para los programas de la tarde. Lo poco que tienen se va a destinar para el horario prime”, para finalizar diciendo que “tenía la tincada (que me despedirían)”.