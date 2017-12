El micrófono abierto que dejó en evidencia qué hizo Karol Lucero con su regalo de Amigo Secreto

Hace unos días se vivió el Amigo Secreto en el matinal Mucho Gusto de Mega, pero al parecer no todos quedaron felices con sus regalos.

Karol Lucero se sinceró sobre lo que recibió en la instancia, sin embargo, no se dio cuenta que su micrófono estaba encendido y todo Chile escuchó no sólo que no le gustó su regalo, sino que también que hizo con él.

La periodista Clarisa Muñoz fue la encargada de hacerle un regalo y ella le compró un cortador de pizzas con forma de bicicleta.

“Es que yo no como pizzas”, dijo en cámara, agregando que el regalo, “no era femenino, pero no era de mi gusto”. “¿Tú sabes el desafío que es encontrar un regalo para un pequeño millonario, para un magnate de las comunicaciones?”, le reclamó la periodista.

Hasta ahí todo iba bien, hasta que su micrófono quedó abierto y dijo qué hizo con el regalo: “Lo peor es que el regalo de la Clarisa lo regalé wn”