Ex concursante de MasterChef volvió a la televisión como estudiante en práctica de Muy Buenos Días

Josefa Barraa, ex participante de la última temporada de MasterChef Chile, reapareció en el mundo de la televisión, esta vez como estudiante en práctica del matinal Muy Buenos Días en TVN.

“Lo que más me ha costado es ponerme los pantalones de reportera. Yo pasé a quinto de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado, entonces me piden una práctica de 360 horas. Empecé el 18 de diciembre y estaré acá hasta el 18 de marzo”, explicó a Las Últimas Noticias.

Respecto a su labor en el programa, hasta ahora ha tenido que “sacar cuñas y hacer entrevistas, la he pasado muy bien, pero tengo claro que debo ser profesional”.

Por otro lado, explicó que “había quedado en el Bienvenidos, la competencia de Muy Buenos Días. Ahí estaba Yuhui y Valeria (ex compañeros de ella en el programa de cocina). TVN me llamó primero y acepté, expliqué eso en Canal 13 y me entendieron”.