Kate del Castillo rompió el silencio sobre la filtración de fotos privadas

La actriz Kate del Castillo fue víctima de hackeo de unas fotos íntimas hace unos días, las que fueron publicadas en internet.

En una entrevista con la revista Quién, la mexicana indicó que “han sido dos años durísimos para mí, donde lo que digo y hago ha sido motivo de ataque y escarnio público. Me han tratado de denigrar de la manera más fácil siendo mujer: atacar mi moral sexual. Desde inventarme una relación sexual con el Chapo, 12 diputados demandándome por racismo hacia la mujer por mi documental (porque según ellos digo que todas las actrices son putas, cuando lo que dije fue hablar de mi experiencia en Televisa) y así, pasando por tantas otras cosas más, hasta hackear mi celular”.

Respecto al origen de las fotos, la actriz indicó que “esas fotos no salieron de mi celular, no se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo. No son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”.

Además, señaló que el FBI está investigando sobre el hurto de estas imágenes, e indicó que alguien había intentado chantajearla: “A mí me mandaron tres fotos, hace dos semanas, donde me extorsionan diciendo ‘quiero mucho dinero por estas fotos o las publico todas’. No hice caso”.