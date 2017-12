Roberto Olea salió al paso de las críticas tras su aparición en Primer Plano

La participación de Roberto Olea impactó en el último capítulo de Primer Plano. El cantante se negó a hablar de Mon Laferte, diciendo él había ido a hablar de Leonardo Farkas y la ayuda que le dio a su carrera artística.

Esta actitud fue muy criticada en redes sociales, quienes dijeron que lo único que buscaba era figurar y aprovecharse de la fama de su antigua polola.

Tras esto, el ex chico Rojo salió al paso de las críticas y contar su versión de lo que pasó en el programa de CHV: “Ese día toda la gente que vio el programa se dio cuenta que nunca pude hablar”, dijo como invitado en ‘Intrusos’. “Si me estás exponiendo, que yo me estoy colgando de la imagen de alguien, obviamente que me voy a sentir incómodo”

Es más, el compositor aseguró que el único fin del programa fue armar polémica e inventar una pelea inexistente entre Mon y él. “Yo no puedo escapar de mi pasado. Yo sé que puedo responder dos preguntas del artista (…) puedo opinar como colega (…) Yo a Mon Laferte la admiro, le tengo mucho cariño por el tiempo de amistad que hubo. Han inventado, me están poniendo como un antagonista de ella, lo que no es cierto”, afirmó.