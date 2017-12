Contó la verdad: "Negro" Piñera habló sobre la relación económica que tiene con su hermano Sebastián

El cantante aseguró que ha trabajado durante toda su vida en locales nocturnos.

Durante el programa “Yo Invito” de La Red, Miguel “Negro” Piñera habló sobre la relación que tiene con su hermano, incluso la primera pregunta que le hizo Ramón Llao fue “¿Es un mito que Sebastián paga?”, y la respuesta fue un sí rotundo.

El cantante aseguró que “entre más carreteo, más plata gano”, agregando que ha trabajado durante toda su vida. “Es un mito, porque yo toda mi vida he trabajado. Mi trabajo es de noche, es cantar, es armar carretes, armar las discotecas. He tenido tantos boliches”.

“Sebastián no me mantiene. Yo, gracias a Dios me he pagado todas mis cosas. Pero hermanito, si me estás escuchando: el día que me falte platita, perrito, prepárate, mijito lindo; porque en todas las campañas que te he hecho, no te he cobrado ni uno”, concluyó en tono de broma.