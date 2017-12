Despidos masivos en Chilevisión tienen una nueva víctima

Al despido del equipo completo del programa La Jueza dado a conocer ayer se suma una nueva desvinculación del canal de grupo Turner.

Se trata de Alejandra Quiroga, quien se desempeñaba leyendo el tiempo, quien fue despedida cuatro días antes de que venciera su contrato. “Era un contrato anual que se vencía este 31 de diciembre. Había una posibilidad que me renovaran, pero lamentablemente no fue así. Ayer me comunicaron que no seguiré en el canal”, señaló a Las Últimas Noticias.

Según Quiroga, la razón de su despido fue que “van a empezar a contratar meteorólogos y sabes que le encuentro bastante sentido (…) me siento habilitada para hablar de deportes, moda, política y del tiempo. Pero como en el canal le quieren dar un enfoque más profesional al tiempo, no me parece descabellado que me saquen”.

Su salida ocurre ocho meses después de llegar a CHV tras su renuncia en Zona Latina. Además, respecto a este difícil momento, la comunicadora boliviana señaló que “mi pololo es chileno y quiero seguir viviendo acá. Le tengo fe a la TV chilena y tengo fe. Y si no es en TV puedo trabajar en cualquier medio de comunicación”.