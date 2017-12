Maca Tondreau confesó haber sido víctima de acoso sexual

La panelista de Muy Buenos Días aseguró que ella misma se culpó por lo ocurrido.

Las acusaciones de acoso sexual han sido las noticias que más han parecido en Hollywood, pero hechos similares han ocurrido en la televisión chilena. Uno de ellos fue el que vivió Macarena Tondreau.

“Yo fui víctima de acoso en televisión. Nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes, o supieron, y nadie hizo nada”

La panelista no dio el nombre de la persona en cuestión, pero si reconoció que no fue sólo una vez. “Estuve muchos años culpándome a mí de la situación, porque era más chica y no supe reaccionar, y hoy en día porque siento que no vale la pena, honestamente. O porque no soy lo suficientemente valiente como para hacerlo. Y soy súper honesta, porque todavía me afecta, porque fue durante un tiempo. No fue una vez

El único detalle que entregó fue que la persona tenía influencia y de cómo se acercaba a ella. “Era una persona que en televisión tenía bastante poder, y como yo era más chiquitita, empezaron los acosos. Me llamaba a su oficina, me ponía las manos sobre los hombros, hacía invitaciones a comer, escuchaba conversaciones con otras mujeres las que también eran menor de edad, y con las que sí había tenido relaciones sexuales para poder hacerlas más famosas”.

“Como yo no acepté, no terminé siendo ‘famosa’ como eran algunas chicas. Pero sí tuve que vivir un proceso de casi un mes de tener que llegar con miedo, porque me iba a hacer llamar de nuevo a su oficina, porque nuevamente iba a tener que estar escuchando estas frases asquerosas, porque nuevamente me tenía que estar preocupando que no me pusiera la mano en el hombro. Voy a prender el aire y, a la vuelta, la mano sobre el hombro. El besito, que te lo iba a dar así, o si no te lo iba a dar en la boca, entonces tenías que correrte para que no te tocara”

Tondreau declaró que en ese momento no le contó a nadie de su familia, el único que estaba enterado era su marido y manifestó que hubo más perjudicadas en ese momento.