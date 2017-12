Antonella Ríos detalló su última cirugía estética a través de Instagram

Hoy comienza mi transformación … después de ser mamá mi cuerpo tuvo un gran cambio y es por eso que decidí hacerme una #pexiamamaria ,es decir,un levantamiento de las pechugas con el único doctor y amigo que ademas de ser un cirujano plástico @drcristiansepulveda de primera linea es muy dedicado y minucioso ! Estoy lista y quedé muy feliz ya les mostraré el resultado … todo esto en #clinicamonteblanco Si usted quiere hacer una pexia mamaria visite www.clinic.cl

A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Dec 28, 2017 at 9:32am PST